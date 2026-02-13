Tanking : la NBA sanctionne sévèrement le Jazz et les Pacers

La NBA a infligé une amende de 500 000 dollars au Jazz et de 100 000 dollars aux Pacers, estimant que les deux équipes avaient volontairement laissé au repos des joueurs en bonne santé en fin de match, ou pendant toute une rencontre. Elle a rappelé que toute décision compromettant l’intégrité de la compétition ne serait pas tolérée. En clair, la NBA surveille de près les équipes qui sont déjà en plein « tanking » et les amendes vont pleuvoir.

« Un comportement manifeste de ce type, qui privilégie la position à la Draft plutôt que la victoire, sape les fondements du championnat NBA et nous réagirons en conséquence à toute action future compromettant l’intégrité de nos matchs », écrit Adam Silver dans un communiqué. « De plus, nous travaillons avec notre Comité de compétition et notre bureau directeur afin de mettre en place des mesures supplémentaires pour éradiquer ce type de conduite. »

Et pourtant le Jazz avait gagné…

L’amende infligée au Jazz concerne les récents matchs disputés contre le Magic le 7 février (défaite 120-117) et le Heat le 9 février (victoire 115-111). Lors de ces rencontres, Utah avait laissé ses vedettes Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr. sur le banc durant le quatrième quart-temps « alors que ces joueurs étaient en mesure de continuer à jouer et que l’issue des matchs restait incertaine », estime la ligue.

Le propriétaire du Jazz, Ryan Smith, a ironisé sur les réseaux sociaux après l’annonce de la sanction : « Nous sommes en désaccord… On gagne le match à Miami et on reçoit une amende ? Logique… »

De leur côté, les Pacers sont punis pour avoir laissé au repos, justement face au Jazz le 3 février dernier, Pascal Siakam et deux autres titulaires. Selon la NBA, « ils auraient pu jouer conformément aux critères médicaux, y compris avec un temps de jeu réduit. À défaut, l’équipe aurait pu les laisser au repos lors d’autres rencontres d’une manière plus conforme au règlement. »

La saison dernière déjà, la NBA avait infligé une amende de 100 000 dollars à Utah pour avoir laissé Lauri Markkanen au repos lors de plusieurs matchs, et c’est ce qui explique sans doute les 500 000 dollars d’amende pour les deux infractions récentes.