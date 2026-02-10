Au bout du suspense, le Jazz surprend le Heat

Après son large succès face aux Wizards, le Heat avait l’occasion d’enchaîner en recevant le Jazz. Le début du match est compliqué pour la franchise de Salt Lake City qui ne réussit qu’un seul de ses dix premiers tirs. Si Miami met quelques minutes avant de se mettre en route, les hommes d’Erik Spoelstra prennent rapidement plus de dix points d’avance grâce notamment à un tir primé de Bam Adebayo (23 points, 11 rebonds).

Pour conserver leur avance, les Floridiens peuvent compter sur la belle entrée en jeu de Kasparas Jakucionis (20 points, 7/12 au tir, 6/10 à 3-points). Comme la veille face aux Wizards, le rookie réussit ses trois premiers tirs derrière l’arc tandis qu’à la fin de ce premier acte Kel’el Ware répond à Jaren Jackson Jr. et Miami mène 32 à 26. Le Jazz peut compter sur sa nouvelle recrue pour revenir à hauteur du Heat tandis que Kyle Filipowski donne l’avantage aux visiteurs (47-45).

Le Jazz s’en sort sur le fil

Jusqu’à la mi-temps, les deux équipes s’échangent les coups, l’occasion de voir Isaiah Collier envoyer Ace Bailey au “alley-oop”. Juste avant de rejoindre les vestiaires, le meneur décoche une flèche longue distance au buzzer (61-52). Pendant une grande partie de ce troisième quart-temps, Miami court après le score. Si les locaux égalisent, ils ne passent pas devant, puni par un tir primé de Vince Williams Jr. (85-82). Il faut attendre le dernier acte pour voir le Heat reprendre le contrôle du match grâce à un nouveau panier lointain de Kasparas Jakucionis (88-87).

Dans ce quatrième quart-temps, Will Hardy décide de se passer de trois titulaires. Miami en profite alors pour creuser un léger écart et prend cinq points d’avance lorsque Jaime Jaquez Jr. envoie Andrew Wiggins (26 points, 5 rebonds, 2 passes) au “alley-oop”. Cependant, cela ne suffit pas pour éteindre le Jazz. À 40 secondes du terme, Brice Sensabaugh donne l’avantage aux visiteurs. De l’autre côté du terrain, Kasparas Jakucionis se manque dans les derniers instants et le Jazz crée la surprise de s’imposer 115 à 111.

Les coéquipiers d’Ace Bailey finissent ainsi leur “road-trip” de cinq matchs à l’Est sur une bonne note. Ils retrouveront le Delta Center ce mercredi à l’occasion d’une réception des Kings.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un duel de grands. Comme face au Magic, Will Hardy a joué grand en alignant le trio Jaren Jackson Jr. – Lauri Markkanen – Jusuf Nurkic. De son côté, Erik Spoelstra a, encore une fois, placé dans son cinq de départ ses deux tours de contrôle : Bam Adebayo et Kel’El Ware. Le Jazz a pu profiter de la polyvalence offerte par JJJ et Lauri Markkanen pour alterner entre paniers à l’intérieur et tirs de loin et mener notamment pendant le troisième quart-temps. Du côté de Miami, Kel’el Ware a été plus discret, mais Bam Adebayo a brillé. Le triple All-Star finit avec 23 points et 11 rebonds, validant par la même occasion son 250e double-double en carrière.

– Kasparas Jakucionis s’est refroidi au pire moment. Kasparas Jakucionis sortait d’un match à 100% à 3-points face aux Wizards. Lors de ce duel contre Miami, il démarre fort avec trois tirs primés en autant de tentatives et il en réussit cinq sur la première mi-temps. Après la pause, il est plus discret puisqu’il ne réussit qu’un seul tir lointain et il passe à deux doigts d’être le héros de la soirée. Dans les dernières secondes, la balle de match lui arrive dans les mains, mais il se manque derrière l’arc.

– Coup d’arrêt dans l’opération tanking du Jazz. Comme face au Magic, Will Hardy a décidé de se passer de son trio d’intérieurs titulaire pour la fin de la rencontre. Si contre Orlando, cela s’était soldé par une défaite d’Utah malgré les 17 points d’avance avant d’entrer dans le dernier acte, l’issue n’a pas été la même face à Miami. En fin de rencontre, Brice Sensabaugh réussit un tir de loin qui scelle le sort du match et permet à la franchise de Salt Lake City de s’imposer.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.