Bam Adebayo et Kel’el Ware font de nouveau équipe ensemble

Erik Spoelstra a profité du déplacement facile à Washington, face à des Wizards qui ont désormais l’esprit vers la Draft, pour aligner de nouveau une raquette avec Bam Adebayo et Kel’el Ware. Habituelle en début de saison, cette association avait disparu plus depuis le 6 janvier, avec le second qui fut remplaçant et prenait les minutes du premier.

Visiblement, rien n’indiquait que cela allait changer… « J’étais un peu surpris. Je pensais sortir », glisse Kel’el Ware quand il a vu Bam Adebayo entrer sur le terrain en fin de premier quart-temps. « Il m’a dit qu’il prenait untel en défense donc je me suis dit : ‘Ok, c’est comme ça’. »

Cela ne fonctionnait pas toujours en début de saison mais contre de faibles Wizards, le duo a pu dominer et le Heat a filé vers une victoire aisée. La preuve : Miami a inscrit 32 points de plus que Washington pendant les 16 minutes que Bam Adebayo et Kel’el Ware ont partagées.

« J’ai aimé ça durant cette rencontre », note Erik Spoelstra sur ce choix de les aligner ensemble. « Défensivement, ça a été stable et actif et offensivement, on a pu gérer les espaces et avoir de l’impact près du cercle et c’est exactement ce que cette formation doit faire. »

Quand Bam Adebayo postérize son coéquipier

Dans le détail, Bam Adebayo a fini avec 22 points, 8 rebonds, 5 interceptions en 28 minutes, Kel’el Ware compile 19 points et 14 rebonds en 30 minutes. Ensemble, les deux ont shooté à 17/28 (60% de réussite).

« C’est mieux pour lui car, comme on l’a vu dans ce match, il a un petit défenseur sur le dos puisque j’ai le grand sur moi. Il peut faire ce qu’il veut et il peut dominer près du cercle, n’ayant pas un grand pour le bloquer », analyse Ware sur le fait d’évoluer à côté de l’ancien All-Star.

En effet, personne n’a bloqué au rebond en fin de deuxième quart-temps après un shoot de Davion Mitchell. Alex Sarr est occupé par Kel’el Ware et le champion olympique 2024 peut donc s’envoler et réussir une claquette dunk. Sur la tête de son coéquipier !

« J’allais chercher le rebond et c’est arrivé malheureusement », explique la victime qui en rigolera sur le parquet avec son coéquipier. « Kel’el plaisante toujours en me disant que je n’ai jamais dunké sur lui. Et je viens de le faire pendant un match. Désolé, Kel’el », ajoute Bam Adebayo. « C’était un moment fun dont on va parler plusieurs fois dans le vestiaire », conclut le coach de Miami.