Le Heat s’amuse avec les Wizards

Toujours branché sur le courant alternatif, le Heat s’est offert une petite balade de santé avec une victoire de 31 points à Washington. Un joueur a crevé l’écran : Kasparas Jakucionis.

Les Wizards retrouvaient leur salle de Capital One Arena après une lourde défaite face aux Nets, et franchement, ils n’étaient pas au mieux puisque seuls six joueurs n’étaient pas sur l’injured list dans l’après-midi. Finalement, Alex Sarr, Bilal Coulibaly, Kyshawn George et Tristan Vukcevic sont déclarés aptes, et le début de rencontre est plutôt encourageant. Les Wizards jouent sans complexe et prennent rapidement les devants, comptant jusqu’à neuf points d’avance dans le premier quart-temps. Miami réagit toutefois rapidement et termine la période en tête (37–33).

Le deuxième quart-temps marque un véritable tournant. Le Heat impose son intensité, domine largement au rebond et enchaîne les “runs”. Jakucionis se lâche à 3-points, et même Bam Adebayo marque de loin. Puis l’intérieur All-Star s’en va postérizer Kel’El Ware sur une claquette, et il le chambre ! L’écart se creuse progressivement et, à la pause, Miami a déjà pris le large avec une avance de 22 points (74–52).

Au retour des vestiaires, la situation empire pour les Wizards. La pression défensive de Miami provoque de nombreuses pertes de balle, avec dix ballons perdus concédés par Washington dans le seul troisième quart-temps. Le Heat en profite pour accélérer encore et dépasser les 30 points d’avance (107–75) à l’issue de la période.

Le dernier quart-temps n’est plus qu’une formalité pour Miami, qui gère son avance sans forcer. Les Wizards, à court de solutions et touchés par plusieurs blessures en cours de match, ne parviennent pas à inverser la tendance. Le Heat s’impose finalement largement : 132–101.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Jakucionis explose. Le rookie du Heat réalise une prestation parfaite derrière l’arc avec 22 points à 6/6 à 3-points. L’attaque de Miami est toujours aussi débridée, et c’est la 14e fois que l’équipe atteint la barre des 130 points. C’est un record.

Des blessés aux Wizards. Déjà privés de Trae Young et Anthony Davis, les Wizards ont perdu Kyshawn George et Bilal Coulibaly sur blessure. Le plus inquiétant, c’est pour le premier, victime d’une grosse entorse à la cheville. Pour le Français, c’est un coup au visage.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.