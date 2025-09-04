All-Star Game 2026 | Quelle formule pour le tournoi USA – Reste du monde ?

Cela fait déjà plusieurs semaines que l'on sait que la prochaine édition du All-Star Game, prévue à Inglewood (Intuit Dome), verra s'affronter les États-Unis contre le « Reste du monde ».

Mais ESPN nous en dit davantage sur cette nouvelle formule, inspirée de la Ryder Cup en golf, où trois équipes de huit joueurs chacune devraient s'affronter à tour de rôle, dans un quart-temps de 12 minutes. Non plus en soirée, mais cette fois-ci dans l'après-midi, en plein milieu des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina.

À noter que deux de ces équipes regrouperaient des joueurs américains, majoritaires en NBA, alors qu'il n'y en aurait qu'une seule regroupant des joueurs internationaux.

En clair, il y aurait 16 places réservées pour les États-Unis et seulement 8 places pour le « Reste du monde », dans ce nouveau format présenté ce mercredi au comité des compétitions de la ligue.

Les propriétaires, les dirigeants et les joueurs auraient déjà tous accueilli positivement la nouvelle formule, censée ressusciter un All-Star Game qui se meurt depuis maintenant plusieurs années. En 2025, on se rappelle que le format à quatre équipes (jeunes stars, légendes, non-Américains et « Rising Stars ») avait fait un pas dans la bonne direction, sauf que la NBA et ses partenaires médias n'avaient, eux, pas facilité la tâche aux joueurs.