Pour le All-Star Game 2026, Adam Silver confirme un format États-Unis – Reste du monde

C’était dans les tuyaux depuis quelque temps et Adam Silver vient de le confirmer sur le plateau de FOX Sports : le All-Star Game 2026, qui se jouera le 15 février à l’Intuit Dome d’Inglewood, la nouvelle salle des Clippers, verra bien s’affronter les Etats-Unis contre le « Reste du monde » !

« L’an prochain, dans le cadre de notre nouvel accord de diffusion, le All-Star Game sera sur NBC, et ce sera au milieu des Jeux olympiques d’hiver (de Cortina d’Ampezzo). Il y aura des épreuves des Jeux olympiques avant et après le All-Star Game, qui sera diffusé dans l’après-midi et plus en soirée. Donc ce serait le moment idéal pour proposer une version de l’opposition entre les Etats-Unis et le Reste du monde » détaille le « commissionner ».

Pour l’instant, le choix du format n’est toutefois pas complètement arrêté, alors qu’il est donc également confirmé que l’horaire va changer, pour une rencontre qui sera disputée dans l’après-midi aux Etats-Unis…

Prendre exemple sur la NHL

« Je ne sais pas exactement quel sera le format choisi. J’ai regardé attentivement ce qu’a fait la NHL (qui a organisé un tournoi avec les hockeyeurs de quatre pays : le Canada, les Etats-Unis, la Finlande et la Suède) et ça a été un gros succès. Mais l’été dernier, notre compétition olympique a aussi été un énorme succès. »

L’enjeu n’avait tout de même rien à voir, et on ne peut pas espérer que les joueurs NBA se donnent autant pour une demi-finale ou une finale olympique que pour un All-Star Game.

Néanmoins, si la rivalité entre pays ramène déjà un peu de compétitivité, ça sera une première victoire pour la Grande Ligue, qui cherche un moyen de ressusciter son match des étoiles depuis de longues années…