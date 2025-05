Espéré par certains, fantasmé même par d’autres, un match entre les meilleurs joueurs américains et une sélection du reste du monde pourrait finalement voir le jour au All-Star Game. Ce qui n’était encore que du basket-fiction a pris du corps cette semaine, suite aux propos du Adam Silver à The Athletic. Le « commissionner » de la NBA a évoqué cette formule comme une possible option pour tenter de redynamiser (une fois de plus…) le All-Star Game, en perte de vitesse et d’audience.

Le concept d’une rencontre Etats-Unis contre le reste du monde est évoqué depuis plusieurs années, comme une suite logique à l’internationalisation du basket et de la NBA. Mais la ligue se montrait jusque-là réfractaire, expérimentant divers changements (draft des joueurs, « Elam Ending » avec un score à atteindre dans le quatrième quart-temps, mini-tournoi à quatre équipes). De quoi aurait eu l’air une affiche plus internationale ? Projection, avec un peu d’imagination.

Pour assembler ces équipes, nous avons repris la base des formats traditionnels de constitution des équipes du All-Star Game. Huit joueurs constituent les formations pour le format à quatre équipes, douze joueurs pour le format à deux équipes. Les cinq de départ sont constitués de deux arrières et de trois ailiers-intérieurs (avec la classification opérée par la NBA pour le dernier vote du All-Star Game), aucune restriction de poste n’est appliquée pour les remplaçants.

Tous les joueurs NBA sont sélectionnables, même ceux actuellement à l’infirmerie. Nous avons toutefois choisi de fixer une limite à la moitié des matchs de la dernière saison régulière, soit 41 rencontres jouées, pour être admissible. Ce qui exclut certains grands noms anciens All-Stars comme Joel Embiid, Kawhi Leonard ou Zion Williamson.

Tournoi à quatre équipes, « version NHL »

C’est l’inspiration évoquée par The Athletic, et qui a fait un carton cette année pour remplacer le traditionnel All-Star Game de la ligue de hockey nord-américaine. Au lieu d’un « classique » match des étoiles, un tournoi entre les quatre principaux pays qui alimentent les rangs de la NHL (Etats-Unis, Canada, Suède, Finlande) a été tenu.

La formule a obtenu un succès retentissant, tant du côté des fans – bien aidé en cela par les vives tensions politiques entre le Canada et les Etats-Unis qui a transformé la première rencontre entre les deux équipes en véritable pugilat – que des retransmissions télévisuelles. La finale, une revanche entre la sélection étasunienne et celle canadienne, a attiré 9,3 millions de téléspectateurs, soit deux fois plus que le All-Star Game NBA cette saison (4,7 millions) !

« On envisage des formats qui s’appuient sur cette idée de jeu international, dans une certaine mesure en explorant un peu le concept de États-Unis contre le reste du monde, et aussi en allant jusqu’à reprendre les mini-tournois que nous avons expérimentés à San Francisco — peut-être que cela pourrait s’appliquer davantage à une base de nations ou de régions » a évoqué Byron Spruell, président des opérations de la NBA.

En reprenant au plus proche ce que le hockey sur glace a pu proposer, un format à quatre équipes, une par « région », serait retenu. Les Etats-Unis et le Canada représenteraient assurément une formation, les deux pays étant ceux où évolue la NBA. L’Europe, pourvoyeuse de cinq des six derniers trophées de MVP avec Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, serait elle aussi vraisemblablement une équipe à elle seule. On peut imaginer qu’un groupe « composite » du reste du monde (Afrique, Amérique centrale et du Sud, Caraïbes, Océanie…) serait alors choisi comme quatrième équipe.

Cette version à l’accent très international pourrait faire de gros dégâts dans les rangs de la « Team USA ». De 18 joueurs présents lors du All-Star Game cette année, le total serait divisé par plus de deux, avec seulement huit représentants. Le choix serait alors cornélien, et ferait assurément monter la grogne du contingent étasunien contre ce format. D’autant plus que les formations seraient sur le papier assez déséquilibrées, entre elles, mais aussi en leur sein. L’Europe compte ainsi une profusion d’intérieurs, beaucoup moins sur les lignes arrières.

Elles poseraient plus largement la question du statut de « All-Star » ou non à apporter à cette mouture. À noter que Kyrie Irving représente selon les données de la NBA l’Australie, bien qu’il ait évolué pour Team USA en compétitions internationales par le passé…

Team USA : Stephen Curry – Donovan Mitchell – Jayson Tatum – LeBron James – Kevin Durant / Remplaçants : Jalen Brunson – Anthony Edwards – Anthony Davis

Team Canada : Shai Gilgeous-Alexander – Jamal Murray – Dillon Brooks – RJ Barrett – Andrew Wiggins / Remplaçants : Bennedict Mathurin – Shaedon Sharpe – Lu Dort

Team Europe : Luka Doncic – Dennis Schröder – Giannis Antetokounmpo – Victor Wembanyama – Nikola Jokic / Remplaçants : Franz Wagner – Alperen Sengün – Domantas Sabonis

Team Reste du Monde : Kyrie Irving – Josh Giddey – Pascal Siakam – Al Horford – Karl-Anthony Towns / Remplaçants : Dyson Daniels – Jonathan Kuminga – Rui Hachimura

Tournoi à quatre équipes « USA vs Reste du Monde »

Pour pallier à ce premier format aux compositions assez baroques, l’idée d’assembler deux équipes américaines contre deux équipes internationales permettrait de se rapprocher davantage de la crème de la crème de la NBA. Elle aurait pour avantage d’éviter de froisser trop d’egos côté étasunien, tout en offrant le piment d’une potentielle finale entre Reste du Monde 1 face au Reste du Monde 2, qui ressemblerait à un vrai camouflet pour les « Team USA ».

Ces quatre équipes auraient assez fière allure, et pourrait offrir une alternative crédible entre le mini-tournoi expérimenté en 2025, et l’ouverture sur l’international.

Team USA 1 : Stephen Curry – Donovan Mitchell – Kevin Durant – Jayson Tatum – Evan Mobley / Remplaçants : James Harden – Cade Cunningham – Jalen WIlliams

Team USA 2 : Jalen Brunson – Anthony Edwards – Jaylen Brown – LeBron James – Anthony Davis / Remplaçants : Damian Lillard – Paolo Banchero – Jaren Jackson Jr

Team Reste du Monde 1 : Luka Doncic – Jamal Murray – Franz Wagner – Giannis Antetokounmpo – Karl-Anthony Towns / Remplaçants : Alperen Sengün – Domantas Sabonis – Lauri Markkanen

Team Reste du Monde 2 : Kyrie Irving – Shai Gilgeous-Alexander – Pascal Siakam – Victor Wembanyama – Nikola Jokic / Remplaçants : Kristaps Porzingis – Ivica Zubac – Nikola Vucevic

Match Etats-Unis contre monde

Le retour aux fondamentaux du All-Star Game, un seul match et deux équipes, mais avec la révolution internationale en marche. Ce face-à-face est celui qu’ont en tête certains observateurs pour relancer le All-Star Game.

L’idée de faire s’affronter les meilleurs américains contre le Reste du Monde pourrait titiller le patriotisme des joueurs yankee, soucieux de ne pas être autant bousculés que ne l’est par exemple Team USA lors des dernières fenêtres FIBA. Outre un retour à un format plus lisible, ne retenir que deux équipes aurait le mérite de restreindre le nombre de joueurs sélectionnés, et donc tirer en théorie vers le haut les compositions.

Dans sa quête de nouveaux horizons et de nouveaux marchés, ce rendez-vous plus international pourrait aussi à terme laisser la porte ouverte à une éventuelle délocalisation de l’événement en-dehors des Etats-Unis, comme ont pu le faire d’autres compétitions, notamment en football où des rencontres comme le Trophée des champions en France, la Supercoupe d’Espagne ou la Supercoupe d’Italie ont eu lieu à l’étranger (Moyen-Orient, Chine…).

Team USA : Stephen Curry – Anthony Edwards – Jayson Tatum – LeBron James – Kevin Durant / Remplaçants : Jalen Brunson – Donovan Mitchell – Damian Lillard – Cade Cunningham – Jaylen Brown – Paolo Banchero – Anthony Davis

Team Reste du Monde : Shai Gilgeous-Alexander – Luka Doncic – Giannis Antetokounmpo – Victor Wembanyama – Nikola Jokic / Remplaçants : Kyrie Irving – Jamal Murray – Franz Wagner – Pascal Siakam – Karl Anthony Towns – Alperen Sengün – Domantas Sabonis