Une salle en forme de diamant pour la future salle de Las Vegas ?

Depuis un mois, on sait que la NBA a lancé le processus de son expansion à 32 franchises pour la saison 2028/29. Les deux nouvelles franchises devraient être installées à Seattle et Las Vegas, les deux villes plus citées ces dernières années pour les accueillir.

Il ne reste plus qu’un dernier vote, possiblement en fin d’année civile, après avoir analysé les offres des uns et des autres puisqu’il va falloir trouver de nouveaux propriétaires pour ces deux nouvelles franchises.

De plus, pour Las Vegas, il faudra associer une salle à cette équipe. C’est là que la récente déclaration de Tom Letizia de la Letizia Agency prend son sens puisqu’il annonce le projet d’une Diamond Arena de Las Vegas, avec courte vidéo à l’appui.

« Ce n’est pas un projet de salle comme un autre, c’est une vitrine mondiale pour la NBA », explique Tom Letizia. « La ligue cherche à s’implanter durablement à Las Vegas et cette salle sera tout ce dont elle aura besoin pour façonner l’avenir. »

En attente du feu vert de la NBA

La Diamond Arena, située à l’angle de Las Vegas Boulevard et de Four Seasons Drive, comportera 21 212 places et sera proche de milliers de chambres d’hôtel ainsi que de l’aéroport international Harry-Reid.

« La salle sera spécifiquement construite sur les standards NBA », poursuit Tom Letizia. « On sait que le plus important, c’est l’emplacement. Il n’y a pas de meilleure lieu que celui-ci, à quelques mètres de plus de 20 000 chambres d’hôtel et en plein cœur du fabuleux Las Vegas Strip. »

La ligue a déjà discuté de ce projet avec de potentiels futurs propriétaires de la franchise et les responsables du Comté de Clark indique Tom Letizia, sans pour autant de donner de précision sur le début des travaux puisque « le calendrier dépend de la NBA et des autorisations nécessaires ».

Il ajoute qu’évidemment « l’objectif est d’aligner le développement sur le calendrier d’expansion de la NBA » et se retrouve « en quelque sorte à la merci de la NBA pour tout ce qui concerne ce point », tout en sachant « que les choses avancent très vite en ce moment ».