Expansion de la NBA : le dossier Las Vegas traité en priorité ?

Après des années de spéculations, l’expansion de la NBA entre progressivement dans le concret. Selon The Athletic, la ligue et PJT Partners, la banque d’affaires chargée de l’accompagner dans ce dossier, ont récemment demandé aux groupes intéressés par une franchise à Las Vegas ou Seattle de transmettre une première série d’informations.

Les candidats ont notamment dû présenter la structure envisagée de leur capital, l’identité de leurs investisseurs et une première estimation du montant qu’ils seraient prêts à débourser pour obtenir une franchise. On évoque la somme de 10 milliards de dollars !

Pour Las Vegas, une deuxième échéance est déjà prévue en septembre. Les candidats devront alors présenter un dossier financier plus détaillé. Pour l’instant, une seule échéance aurait en revanche été fixée concernant Seattle.

Surtout, la NBA pourrait ne pas mener les deux dossiers exactement au même rythme. Toujours selon The Athletic, plusieurs sources proches du dossier pensent que la ligue choisira d’abord le propriétaire d’une éventuelle franchise à Las Vegas avant de prendre une décision concernant Seattle. On sait déjà que Bob Iger n’est plus de la partie après s’être offert les Lakers pour 12.5 milliards de dollars.

Cela ne signifie toujours pas que l’expansion est officiellement actée. Adam Silver continue de rappeler qu’aucune décision définitive n’a été prise et que la NBA pourrait en théorie conclure son étude sans créer de nouvelles équipes. Le commissionner espère néanmoins qu’une décision sur le principe même de l’expansion pourra intervenir avant la fin de l’année 2026.