Expansion de la NBA : le vote décisif attendu en juillet

Après des années de spéculations, le dossier de l’expansion est entré cette saison dans sa phase concrète après un premier vote à l’unanimité en mars dernier en faveur de cette expansion. Selon plusieurs sources américaines, dont ESPN, la NBA envisage désormais de soumettre désormais au vote des propriétaires le principe de cette expansion de la ligue, avec Seattle et Las Vegas pour accueillir les futures franchises.

À ce stade, personne n’imagine un rejet du projet. Les perspectives économiques liées aux droits TV, à l’augmentation de la valeur des franchises et aux futurs frais d’entrée plaident largement en faveur d’un feu vert des propriétaires.

Privée d’équipe depuis le départ des Sonics vers Oklahoma City en 2008, Seattle apparaît depuis longtemps comme la candidate naturelle à un retour en NBA. La ville dispose déjà d’une salle moderne avec la Climate Pledge Arena et continue d’afficher un fort attachement à son histoire pour faire renaître les Sonics.

Las Vegas, de son côté, s’est progressivement imposée comme une place forte du basket professionnel. Entre la Summer League, la finale de la NBA Cup et l’installation de nombreuses franchises sportives dans le Nevada, la ligue considère désormais la ville comme un marché stratégique, et sans surprise, on se bouscule à l’idée d’investir dans cette nouvelle franchise.

L’idée d’attribuer simultanément deux franchises permettrait à la NBA de passer de 30 à 32 équipes tout en conservant un équilibre entre les conférences.

Même en cas de validation du projet en juillet, les nouvelles franchises ne verront pas le jour immédiatement, et dans l’idéal, la NBA souhaiterait que les deux franchises intègrent le championnat en 2028, juste après les Jeux olympiques de Los Angeles.

Qui va passer à l’Est ? Comment gérer l’Expansion Draft ?

D’ici là, la ligue devra encore organiser les appels d’offres pour sélectionner les groupes d’investisseurs, définir les montants des droits d’entrée et préparer l’intégration des nouvelles équipes.

A propos de l’Expansion Draft, la NBA n’a plus organisé un tel processus depuis l’arrivée des Charlotte Bobcats en 2004. Il faudra déterminer combien de joueurs chaque franchise actuelle pourra protéger, quels contrats seront éligibles et comment les nouveaux venus pourront constituer leurs effectifs avant leur première saison. La récente expansion de la WNBA servira de modèle.

L’arrivée de Seattle et Las Vegas soulève également la question du réalignement géographique. Les deux villes situées dans l’Ouest, la solution la plus simple consisterait à transférer une franchise actuelle vers la conférence Est afin de conserver un équilibre de 16 équipes par conférence. Trois franchises reviennent régulièrement dans les discussions : Memphis, Minnesota et New Orleans.

Minnesota apparaît comme le choix le plus logique. Les Wolves évoluent actuellement dans une division majoritairement située sur la côte Pacifique alors que leurs rivaux géographiques naturels se trouvent à l’intérieur du pays, pas très loin de Chicago et Milwaukee par exemple. Un passage à l’Est réduirait considérablement leurs déplacements.

Plus au sud, les Grizzlies et les Pelicans constituent toutefois également des options crédibles en raison de leur position géographique.