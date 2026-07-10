Expansion NBA : Las Vegas attire les milliardaires, Seattle peine à suivre

La course à l’expansion de la NBA est lancée. En juillet, le projet doit être soumis au vote du bureau directeur de la ligue, le fameux « Board of Governors », même si rien ne garantit encore la création de deux nouvelles franchises.

Adam Silver continue de présenter Las Vegas et Seattle comme les deux destinations privilégiées, mais la dynamique est actuellement très différente entre les deux villes. À Las Vegas, les prétendants se multiplient. À Seattle, un seul projet est officiellement identifié.

Un nouveau candidat entre dans la danse

Le dernier prétendant en date dans le Nevada ? Les Las Vegas Jacks, un consortium conduit par Jerry Colangelo, ancien propriétaire et dirigeant des Suns, et David Levy, PDG d’Horizon Sports & Experiences.

Le groupe réunit également Jay Williams, ancien meneur des Bulls devenu consultant pour ESPN, ainsi que Vinny Del Negro, ancien entraîneur des Clippers. Son projet prévoit la construction d’une nouvelle salle et d’un vaste complexe de loisirs si la NBA lui attribue une franchise. Selon ses promoteurs, près de 8 milliards de dollars auraient déjà été sécurisés pour soutenir la candidature.

La concurrence s’annonce toutefois féroce. Le propriétaire des Golden Knights, Bill Foley, prépare lui aussi une offre. Bob Iger, ancien patron de Disney, serait associé à l’investisseur Josh Kushner, tandis que l’ancien propriétaire des Bucks Marc Lasry et Magic Johnson figurent également parmi les candidats potentiels.

Seattle attend toujours de nouveaux prétendants

À l’inverse, Seattle ne compte officiellement qu’un seul candidat : le groupe dirigé par Samantha Holloway, gouverneure du Kraken en NHL, et soutenu par Melinda French Gates.

Cette candidature prépare depuis plusieurs années le retour de la NBA dans l’État de Washington. Elle dispose également d’un atout majeur avec la Climate Pledge Arena. L’ancienne Key Arena a été entièrement rénovée et accueille désormais le Storm en WNBA, ainsi que des rencontres NBA de présaison.

Mais aucun consortium concurrent ne s’est encore déclaré publiquement. Selon Front Office Sports, la possible mise en vente des Seahawks pourrait détourner une partie des investisseurs vers la NFL. D’autres fortunes préféreraient attendre que la NBA clarifie son calendrier et les conditions du processus d’expansion.

Une concurrence profitable à la NBA

Pour la ligue, la multiplication des candidatures à Las Vegas représente une situation idéale. Plus les groupes sont nombreux à se disputer une franchise, plus le montant des droits d’entrée est susceptible de grimper.

Adam Silver a déjà expliqué que la valeur des futures équipes serait déterminée par le marché. Les estimations les plus hautes évoquent désormais un prix pouvant atteindre 10 milliards de dollars par franchise, une somme qui serait ensuite redistribuée entre les 30 propriétaires actuels.

Le patron de la NBA continue néanmoins de temporiser. « Nous nous concentrons sur Las Vegas et Seattle. Plusieurs groupes sont intéressés dans les deux villes », rappelait-il avant la finale NBA.

Quelques mois plus tôt, il avait également insisté sur les incertitudes économiques internationales. « Il existe énormément d’instabilité dans le monde actuellement. Nous pourrions finalement conclure que ce n’est pas le bon moment pour une expansion. »

La NBA prévoit toujours de prendre une décision avant la fin de l’année 2026. Rien ne garantit encore que deux franchises seront créées, et Adam Silver n’exclut pas qu’une seule ville soit finalement retenue.

Longtemps considérée comme favorite grâce à l’héritage des Sonics et à son arène déjà opérationnelle, Seattle conserve de sérieux arguments. Mais en matière d’investisseurs et de surenchère financière, c’est aujourd’hui Las Vegas qui impose le rythme.