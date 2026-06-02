Melinda French Gates, nouvel atout du dossier Sonics ?

Seattle continue de se placer pour retrouver les Sonics. Si Las Vegas est l’autre grand favori d’une future expansion NBA, le dossier de la cité de l’État de Washington avance lui aussi ses pions. Et pas des moindres.

Sous réserve de l’approbation de la NHL, Melinda French Gates va ainsi entrer au capital du Seattle Kraken, la franchise de hockey de la ville. La milliardaire rejoint donc le groupe One Roof Sports and Entertainment, déjà propriétaire du Kraken mais aussi de la Climate Pledge Arena, l’ancienne salle des Sonics, rénovée depuis, et qui accueille désormais les rencontres du Storm en WNBA ainsi que des matches de présaison NBA.

Selon Bloomberg, ce même groupe se prépare à faire une offre dans le processus d’expansion de la NBA, qui pourrait permettre à Seattle de retrouver une franchise, dix-huit ans après le départ des Sonics vers Oklahoma City.

« Je suis une immense passionnée de basketball », expliquait Samantha Holloway, l’une des propriétaires du Kraken, lors d’une interview en avril. « Pour le moment, mon cœur est dans le hockey et je suis vraiment fière de ce que nous avons construit ici. Mais nous avons démontré que nous pouvions créer une franchise à Seattle, et que ce marché est vaste et très tourné vers le sport. Il existe également un véritable engouement pour une autre équipe. Cette perspective nous enthousiasme beaucoup. »

Rien n’est encore officiel du côté de la NBA, mais Seattle et Las Vegas sont les deux marchés les plus régulièrement cités si la ligue devait ajouter deux équipes. Et les montants évoqués donnent le vertige, avec une mise de départ qui pourrait se situer entre 7 et 10 milliards de dollars par franchise.

Pour Melinda French Gates, cette entrée dans le sport professionnel est d’abord un attachement local. Résidente de longue date de Seattle, elle présente son investissement comme une façon de renforcer son lien avec la ville.

« En tant que résidente de longue date de Seattle, cela représente beaucoup pour moi d’avoir l’occasion de réaliser cet investissement dans notre ville et dans son avenir », a-t-elle déclaré dans un communiqué du Seattle Kraken. « Je crois profondément au pouvoir du sport et, après de nombreuses années passées à soutenir Seattle depuis les tribunes, je suis ravie d’entretenir désormais un lien encore plus fort avec la communauté sportive de Seattle. »

Reste à savoir si ce lien passera un jour par les Sonics. Mais à Seattle, le terrain continue clairement de se préparer.