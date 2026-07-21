Une héritière de Walmart dans la course pour la future franchise de Las Vegas

La bataille pour décrocher une éventuelle future franchise NBA à Las Vegas prend une nouvelle dimension. Selon Sportico, Nancy Walton Laurie, héritière de l’empire Walmart, et son mari Bill Laurie envisagent de déposer leur candidature auprès de la ligue, ajoutant un nouveau poids lourd à une liste de prétendants déjà très relevée.

Avec une fortune estimée à 17,8 milliards de dollars par Forbes, le couple disposerait des moyens financiers nécessaires pour convaincre la NBA.

Nancy Walton Laurie est la plus jeune fille de Bud Walton, qui avait cofondé Walmart avec son frère. À la mort de leur père, en 1995, elle et sa sœur Ann Walton Kroenke se sont partagé une partie de l’immense fortune familiale.

Un duo milliardaire déjà installé à Las Vegas

Le couple réside aujourd’hui à Henderson, dans la banlieue de Las Vegas. Un ancrage local qui pourrait constituer un atout dans le processus d’expansion actuellement étudié par la NBA.

Ni leur porte-parole, ni la banque d’affaires chargée par la ligue d’examiner les projets de création de franchises à Las Vegas et Seattle n’ont souhaité commenter cette information.

Le calendrier s’accélère puisque les groupes intéressés avaient jusqu’à lundi pour remettre à la NBA un dossier détaillant leurs sources de financement, ainsi que leur projet sportif et économique.

Lors de la dernière réunion des propriétaires, Adam Silver avait confirmé que plusieurs candidatures sérieuses étaient actuellement à l’étude.

« Plusieurs groupes très sérieux présentent actuellement leurs projets à nos conseillers financiers. Ils ne détaillent pas seulement qui seraient les propriétaires, mais aussi leur vision de ce que pourrait être le basket à Las Vegas… C’est exactement ce que nous voulions voir », expliquait d’ailleurs le patron de la Grande Ligue.

Une vieille ambition de posséder une franchise NBA

Pour Nancy et Bill Laurie, il ne s’agirait pas d’une première tentative. Le couple a déjà essayé d’acquérir une franchise NBA à plusieurs reprises, sans succès. Il avait notamment étudié les dossiers des Nuggets en 1999, des Grizzlies de Vancouver en 2000 puis des Hornets de Charlotte en 2001.

Bill Laurie était même tout proche de racheter les Grizzlies avec l’idée de déménager la franchise à Saint-Louis. Le projet avait finalement échoué en raison des conditions imposées autour d’une éventuelle relocalisation. Les Grizzlies avaient ensuite quitté Vancouver pour Memphis en 2001.

Les Laurie possédaient également les Blues de Saint-Louis, en NHL, avant de revendre la franchise en 2006 pour 150 millions de dollars.

Une concurrence entre milliardaires

Le couple rejoint une liste déjà impressionnante de prétendants. Parmi les projets les plus médiatisés figure celui porté par Bob Iger, ancien directeur général de Disney, associé à Josh Kushner, fondateur de Thrive Capital.

Le propriétaire des Golden Knights de Vegas, Bill Foley, est également candidat, tout comme le groupe Las Vegas Jacks. Celui-ci réunit notamment l’ancien propriétaire des Suns, Jerry Colangelo, l’ancien dirigeant de Turner Sports, David Levy, ou encore le P-DG d’American Century Investments, Jonathan Thomas.

Autant de grandes fortunes prêtes à investir massivement pour décrocher une franchise dont le prix d’entrée pourrait atteindre des sommets.