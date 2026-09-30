Ben Simmons veut prouver qu’il aime toujours le basket

Après avoir passé un an loin des terrains de basket, à se ressourcer dans l’univers de la pêche sportive, Ben Simmons est (enfin) de retour en NBA. Chez les Kings, qui l’ont recruté pour un an mais avec un contrat non garanti, il aura d’ailleurs à coeur de faire taire les critiques, alors que certains ont remis en doute son amour pour son sport.

« La question n’a jamais été de savoir si je voulais jouer… », a-t-il livré au cours du Media Day de Sacramento. « Tous ces gens racontent que je n’aime pas le basket, mais ce sont des conneries. J’adore ce sport. Si ce n’était pas le cas, je n’aurais pas pris un an pour me recentrer sur moi-même et revenir au niveau où j’en suis aujourd’hui. »

Pendant son « année off », Ben Simmons en a principalement profité pour soigner sa santé mentale et ses pépins au dos, avec une canne à pêche entre les mains. Mais il assure que ses problèmes sont définitivement derrière lui, poussant donc les dirigeants californiens à miser sur lui.

« Je vais pouvoir aller sur le parquet, être créatif, jouer dur et me confronter à de nombreux joueurs remplis de talent. C’est tout simplement inné chez moi et je fais ça depuis tout petit », a anticipé l’ancien All-Star, en échec chez les Nets et les Clippers après son départ des Sixers.

Peut-il retrouver un niveau de jeu décent ?

Rassurant au passage les plus sceptiques sur son état de forme : « J’en suis exactement là où je dois être », a-t-il prévenu. « J’ai pris beaucoup de temps pour me concentrer sur mon corps durant la saison et je pense que c’est la meilleure décision que j’aie prise pour ma carrière. J’ai hâte de m’y remettre, car je me sens bien et je suis prêt à y aller. Sans restriction. »

Au niveau de ses attentes personnelles, Ben Simmons se montre déjà très clair et ambitieux : « Dominer. Dominer dès que je pose un pied sur le parquet », a-t-il lâché en totale confiance, devant la presse.

Collectivement, on a du mal à imaginer les Kings jouer autre chose que les dernières places de l’Ouest, sauf que l’Australien compte s’appuyer sur l’effet de surprise pour mettre à mal les projections des observateurs.

« C’est très positif, car il n’y aura aucune pression », a conclu Ben Simmons. « Les gens n’attendent rien de nous, donc je trouve ça faisable d’aller sur le terrain et prouver qu’on peut gagner des matchs et avoir une bonne équipe. Vu notre effectif, je pense qu’on peut y arriver. »

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 6 32 44.1 0.0 46.7 1.0 5.5 6.5 7.3 4.3 1.2 2.7 0.7 6.2 Total 281 34 55.8 14.3 59.6 1.9 6.2 8.0 7.7 2.9 1.7 3.4 0.7 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.