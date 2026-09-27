Les Kings justifient leur choix de miser sur Ben Simmons

Après Philadelphie, Brooklyn et Los Angeles, Ben Simmons va tenter de relancer sa carrière à Sacramento. Les Kings espèrent notamment retrouver une partie des qualités de passeur et de défenseur qui avaient fait de l’Australien un All-Star.

Avant de miser sur lui, le GM Scott Perry a toutefois voulu vérifier lui-même son état physique et ses motivations. Le dirigeant des Kings s’est donc déplacé à Miami cet été pour assister à une séance d’entraînement de Ben Simmons, puis échanger longuement avec lui.

« Plus tôt dans l’été, Ben s’entraînait en Australie avec l’équipe nationale », raconte l’ancien dirigeant des Knicks. « Plusieurs membres de mon staff étaient en contact avec des personnes présentes sur place, dont nous apprécions les évaluations et les opinions. Leurs retours indiquaient que Ben était désormais en bonne santé et qu’il voulait vraiment revenir. Il cherchait simplement le bon endroit. »

Scott Perry voulait comprendre ses motivations

Lorsque le camp Simmons a pris contact avec les Kings, Scott Perry se trouvait en Floride. Il a alors décidé de faire le déplacement jusqu’à Miami pour rencontrer directement le joueur.

« Nous nous sommes mis en relation, puis nous avons décidé de descendre à Miami pour le voir s’entraîner. C’était important de l’observer, mais aussi de passer une heure avec lui pour discuter de son parcours. »

Au-delà de son état physique, le dirigeant voulait surtout comprendre pourquoi Ben Simmons souhaitait revenir alors qu’il avait déjà beaucoup gagné financièrement au cours de sa carrière.

« Je lui ai demandé pourquoi maintenant. Il avait gagné beaucoup d’argent dans ce sport et avait déjà connu la réussite. Je voulais savoir pourquoi il souhaitait revenir. »

La réponse du joueur a visiblement convaincu Scott Perry.

« Il m’a dit : ‘Scott, c’est la première fois depuis deux ans que je suis en bonne santé. Cela fait maintenant quatre ou cinq mois que je le suis.’ Puis il m’a expliqué : ‘Le basket me manque. La compétition me manque. Faire partie d’une équipe me manque. Je veux simplement pouvoir contribuer et rejouer au basket.’ Cela m’a fait une très forte impression. »

Des qualités physiques retrouvées

Ben Simmons venait tout juste de fêter ses 30 ans au moment de cette séance organisée à Miami. Sur le terrain, Scott Perry affirme avoir retrouvé certaines des qualités athlétiques affichées par l’Australien à Philadelphie.

« J’ai vu un joueur en bonne santé, avec une détente et une explosivité qui ressemblaient à celles qu’il possédait à Philadelphie », assure-t-il. « Il a travaillé très dur. Quand on côtoie un joueur vraiment déterminé à réussir son retour, cela se voit. »

Quelques entraînements estivaux ne suffisent évidemment pas à garantir que Ben Simmons pourra retrouver durablement son meilleur niveau. D’ailleurs, le contrat de l’ancien Sixer n’est pas garanti et il devra faire ses preuves au camp d’entraînement.

« Nous n’en sommes encore qu’aux premières étapes. Mais, pour le moment, il semble être dans un très bon état d’esprit. Nous serons là pour lui demander des comptes tout en le soutenant dans son parcours. Nous espérons l’aider à redevenir Ben Simmons et à connaître une renaissance dans sa carrière. »

Un rôle de meneur remplaçant

Après le départ en retraite de Russell Westbrook, Sacramento cherchait notamment un joueur capable d’assurer des minutes à la mène derrière le rookie Darius Acuff Jr. Avec son gabarit, sa vision du jeu et sa qualité de passe, Ben Simmons représente une solution naturelle dans ce rôle.

« Ce n’était pas un secret : nous cherchions quelqu’un capable de nous offrir des minutes comme meneur remplaçant », confirme Scott Perry. « Tant qu’il restera en bonne santé, il sera clairement capable de le faire. Je peux donc l’imaginer jouer à ce poste. »

Les Kings veulent également exploiter sa polyvalence. Mesuré à 2m08, Ben Simmons pourrait être utilisé dans plusieurs configurations, aussi bien offensivement que défensivement.

« On oublie sa taille jusqu’au moment où on se retrouve à côté de lui. C’est un véritable joueur de 2m08. Cela nous offre de la polyvalence des deux côtés du terrain. »

À son meilleur niveau, l’Australien était notamment capable de défendre sur plusieurs postes et de prendre en charge les meilleurs extérieurs adverses.

« Quand il était en bonne santé et qu’il était véritablement Ben Simmons, il faisait partie des meilleurs défenseurs de la ligue. Nous espérons qu’il pourra retrouver cela cette saison. »