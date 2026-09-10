À Sacramento, Ben Simmons n’a encore rien de garanti

Ben Simmons est bien de retour en NBA, mais il n’est pas encore totalement assuré d’y rejouer. Car quelques jours après l’annonce de son contrat d’un an et 3,5 millions de dollars avec Sacramento, de nouveaux détails sont ainsi apparus sur l’accord passé entre l’Australien et les Kings.

Selon Michael Scotto de HoopsHype, les 3,5 millions de dollars ne sont pour l’instant pas garantis. Une première tranche de 1 million de dollars le deviendra seulement si l’ancien premier choix de Draft est toujours dans l’effectif pour le premier match de la saison régulière.

Autrement dit, Ben Simmons devra convaincre ses nouveaux dirigeants et coachs lors du training camp et de la présaison avant d’être certain de retrouver officiellement les parquets NBA.

Une place à gagner

Une nuance importante alors que Sacramento a décidé de lui donner une nouvelle chance après une saison 2025/26 entièrement passée loin des terrains.

À 30 ans, Ben Simmons n’a plus joué en NBA depuis le printemps 2025. Après son passage aux Nets, il avait terminé cette saison-là avec les Clippers, disputant 18 rencontres avec Los Angeles. Ses problèmes récurrents au dos l’avaient ensuite poussé à mettre sa carrière entre parenthèses.

Cet été, le triple All-Star a toutefois multiplié les signes encourageants. De retour à l’entraînement, il a progressivement préparé son retour en NBA avant de trouver un point de chute à Sacramento.

Des efforts qui ont convaincu les Kings de lui ouvrir leur porte, sans toutefois prendre le moindre risque financier.

Un ancien All-Star à l’essai

Le contraste reste fort pour celui qui fut Rookie of the Year en 2018, trois fois All-Star et deux fois membre d’une All-Defensive Team. Lorsqu’il était encore l’un des piliers de Philadelphie, Ben Simmons tournait régulièrement autour du triple-double et s’était imposé comme l’un des défenseurs les plus polyvalents de NBA.

Mais les blessures et ses difficultés offensives ont changé sa carrière. Il n’a plus passé la barre des 58 rencontres sur une saison depuis 2018/19 et son passage à Brooklyn a été marqué par ses problèmes physiques à répétition.

Sacramento lui offre désormais une possibilité de repartir de zéro. Avec sa taille, sa défense et ses qualités à la création, Ben Simmons peut apporter un profil atypique à la rotation des Kings. Encore faut-il qu’il franchisse la première étape : être toujours là pour l’Opening Night après ce qui ressemble à une longue audition…

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 6 32 44.1 0.0 46.7 1.0 5.5 6.5 7.3 4.3 1.2 2.7 0.7 6.2 Total 281 34 55.8 14.3 59.6 1.9 6.2 8.0 7.7 2.9 1.7 3.4 0.7 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.