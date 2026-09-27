Playoffs WNBA : Lynx, Aces, Dream, Valkyries ou Fever… qui peut aller au bout ?

Les playoffs WNBA débutent ce dimanche avec quatre séries qui ne manquent pas d’interrogations. Est-ce que ce Liberty diminué peut réellement inquiéter les Lynx ? Les Valkyries réussiront-elles à contenir Paige Bueckers ? Caitlin Clark permettra-t-elle au Fever de prendre sa revanche sur les Aces ? Et le secteur intérieur du Dream résistera-t-il à celui des Mystics ?

Une chose est sûre : derrière Minnesota, qui a rapidement verrouillé la première place, la hiérarchie est beaucoup moins évidente. Golden State a arraché la deuxième position malgré ses difficultés offensives depuis la Coupe du monde, notamment grâce à une action décisive de Gabby Williams lors de la dernière journée. Las Vegas reste portée par A’ja Wilson, tandis qu’Indiana possède peut-être le meilleur duo d’arrières de la Ligue avec Caitlin Clark et Kelsey Mitchell.

Quatrième, Atlanta arrive également lancé au meilleur moment avec neuf victoires sur ses dix derniers matchs. Autant de raisons d’imaginer des playoffs plus ouverts que ne le laisse penser la domination des Lynx en saison régulière.

MINNESOTA LYNX (1) – NEW YORK LIBERTY (8)

Comme l’année dernière, New York arrive en playoffs avec un effectif amoindri. Le Liberty ne pourra pas compter sur Satou Sabally, blessée à la tête et limitée à 13 matchs cette saison, tandis que Sabrina Ionescu peine à retrouver du rythme. Depuis la reprise post-Coupe du monde, elle ne tourne qu’à 11 points de moyenne, à 29 % au tir et 29 % à 3-points.

Breanna Stewart continue de répondre présente, mais elle va devoir se mesurer au collectif le plus régulier de la saison. Minnesota s’est facilement hissé à la première place alors que Napheesa Collier n’a participé qu’à 16 rencontres. En son absence, les Lynx ont surtout profité de l’émergence d’Olivia Miles.

Prise en deuxième position lors de la dernière Draft, la rookie ne s’est pas contentée de dominer sa cuvée. Elle s’est imposée comme l’une des meilleures joueuses de Minnesota, aux côtés d’une Kayla McBride qui réalise l’une de ses meilleures saisons en carrière, avec notamment 41 % de réussite à 3-points.

Pour bousculer les Lynx, New York aura donc besoin d’une Breanna Stewart dominante, d’une Sabrina Ionescu retrouvée mais également de ses « role players », parmi lesquels les Françaises Pauline Astier et Marine Johannès. La première fait partie des satisfactions de la saison du Liberty tandis que la seconde a retrouvé des couleurs sous les ordres de Chris DeMarco.

Le problème pour New York, c’est que Minnesota ne possède pas seulement une attaque redoutable d’efficacité : les Lynx ont également terminé avec la quatrième meilleure défense de la Ligue.

GOLDEN STATE VALKYRIES (2) – DALLAS WINGS (7)

Paige Bueckers va découvrir les playoffs face à la meilleure défense de WNBA. Et les confrontations de saison régulière n’ont rien eu de rassurant pour Dallas puisque Golden State s’est imposé à trois reprises.

À chaque fois, Gabby Williams a pesé, avec 22 points de moyenne sur les trois rencontres. La Française s’est imposée comme la joueuse majeure des Valkyries et devra désormais confirmer dans un contexte qu’elle va elle aussi découvrir en WNBA.

Dallas possède malgré tout plusieurs armes capables de mettre à mal la défense californienne. Paige Bueckers sera évidemment très attendue, tout comme Arike Ogunbowale et Jessica Shepard. Cette dernière devra poursuivre sur la lancée d’une saison régulière durant laquelle elle a multiplié les triple-doubles.

La première clé pour Dallas sera de protéger le ballon. Lors des trois confrontations de saison régulière, les Wings ont perdu 12,3 ballons en moyenne pour seulement 14 passes décisives.

Elles devront également profiter des difficultés offensives récentes de Golden State. Depuis la reprise, les joueuses de Natalie Nakase gagnent avant tout grâce à leur défense et restent parfois en difficulté pour produire des points dans le jeu placé.

Les Valkyries peuvent en revanche compter sur une profondeur que Dallas ne possède pas. Leur banc est notamment porté par Janelle Salaün, candidate au trophée de meilleure sixième joueuse, et Kaitlyn Chen. Avec la blessure d’Azzi Fudd, les Wings pourraient rapidement souffrir lorsque les rotations commenceront.

LAS VEGAS ACES (3) – INDIANA FEVER (6)

Pour le Fever, cette série aura forcément un parfum de revanche. Indiana et Las Vegas s’étaient déjà affrontées au deuxième tour l’année dernière et les Aces avaient mis fin au parcours des joueuses de Stephanie White.

Cette fois, un élément majeur change la donne : Caitlin Clark. Absente lors des derniers playoffs à cause de sa blessure à l’aine, la meneuse sera bien présente face aux Aces. Avec Kelsey Mitchell, auteure d’une saison historique sur le plan offensif, elle forme un duo capable de poser d’énormes problèmes aux extérieures de Las Vegas.

La difficulté se trouve davantage à l’intérieur avec A’ja Wilson, une nouvelle fois en course pour le trophée de MVP. Indiana devrait principalement s’appuyer sur Aliyah Boston pour tenter de ralentir l’intérieure des Aces. Encore faut-il qu’elle soit à 100 %, puisqu’elle est sortie prématurément lors du dernier match face aux Lynx en raison d’une douleur à la jambe droite.

Les trois confrontations de saison régulière montrent néanmoins que le Fever possède les armes pour inquiéter Las Vegas. Après un premier succès alors qu’A’ja Wilson était absente, Indiana avait infligé une correction de 34 points aux Aces en flirtant avec les 50 % à 3-points. Las Vegas avait finalement remporté leur dernier duel, mais uniquement après deux tirs au buzzer de Chelsea Gray.

Entre le duo Clark–Mitchell d’un côté et A’ja Wilson de l’autre, c’est sans doute la série la plus indécise de ce premier tour.

ATLANTA DREAM (4) – WASHINGTON MYSTICS (5)

Les Mystics sont l’une des surprises de la saison. Les joueuses de Sydney Johnson ont décroché la cinquième place et retrouvent les playoffs pour la première fois depuis 2023.

Cette réussite repose notamment sur un secteur intérieur particulièrement fourni avec le duo Shakira Austin – Kiki Iriafen, auquel s’ajoute Lauren Betts en sortie de banc. Un secteur qui va être sérieusement testé par Angel Reese, qui s’est elle-même invitée dans la course au trophée de Défenseure de l’année.

Washington a remporté deux des trois confrontations de saison régulière mais Atlanta aborde les playoffs dans une tout autre dynamique. Le Dream reste sur neuf victoires en dix matchs et n’a toujours pas perdu depuis la reprise post-Coupe du monde.

Au-delà de la bataille intérieure, Washington devra surtout limiter l’adresse extérieure du Dream. Rhyne Howard a battu plusieurs records derrière l’arc cette saison et Allisha Gray reste une menace permanente.

Les Mystics possèdent elles aussi de quoi répondre sur les postes extérieurs avec Sonia Citron et Georgia Amoore, qui termine très bien sa saison rookie. Reste à savoir si cela suffira face à une équipe d’Atlanta qui arrive en playoffs dans sa meilleure période de la saison.

LE CALENDRIER

Dimanche 27 septembre

Minnesota Lynx – New York Liberty : 20h00 (beIN Sports 2 / WNBA League Pass)

Las Vegas Aces – Indiana Fever : 22h00 (beIN Sports 2 / WNBA League Pass)

Atlanta Dream – Washington Mystics : 1h00, dans la nuit de dimanche à lundi (WNBA League Pass)

Golden State Valkyries – Dallas Wings : 3h00, dans la nuit de dimanche à lundi (WNBA League Pass)

Dans la nuit de mardi 29 à mercredi 30 septembre

Indiana Fever – Las Vegas Aces : 1h30 (beIN Sports MAX 4 / WNBA League Pass)

New York Liberty – Minnesota Lynx : 2h30 ((WNBA League Pass)

Dans la nuit de mercredi 30 septembre à jeudi 1er octobre

Washington Mystics – Atlanta Dream : 1h (WNBA League Pass)

Golden State Valkyries – Dallas Wings : 3h30 (beIN Sports MAX 6 / WNBA League Pass)

Jeudi 1er octobre

Minnesota Lynx – New York Liberty : horaire à déterminer*

Las Vegas Aces – Indiana Fever : horaire à déterminer*

Vendredi 2 octobre

Golden State Valkyries – Dallas Wings : horaire à déterminer*

Atlanta Dream – Washington Mystics : horaire à déterminer*

* Si nécessaire.