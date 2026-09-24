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Jessica Shepard, la reine inattendue du triple-double en WNBA

Publié le 24/09/2026 à 14:09 Twitter Facebook

WNBA – Avec 20 points, 11 rebonds et 12 passes face au Storm, Jessica Shepard a signé son sixième triple-double de la saison. L’intérieure des Wings a changé de dimension.

Jessica ShepardIl y a encore quelques mois, lorsqu’on évoquait les triple-doubles en WNBA, un nom venait immédiatement à l’esprit : Alyssa Thomas. Mais désormais, il faut lui associer celui de Jessica Shepard.

Pour terminer la saison régulière, l’intérieure des Dallas Wings a encore noirci la feuille de statistiques lors de la victoire face au Seattle Storm : 20 points, 11 rebonds et 12 passes décisives. Le tout pour permettre à Dallas de terminer sa campagne régulière avec un bilan de 27 victoires pour 17 défaites.

C’est surtout le sixième triple-double de Jessica Shepard cette saison, soit presque la moitié de tous les triple-doubles réussis (13) par l’ensemble des joueuses de la ligue féminine durant cette campagne !

Un changement de dimension à Dallas

Une statistique d’autant plus spectaculaire que l’ancienne joueuse des Lynx n’avait réussi qu’un seul triple-double lors de ses cinq premières saisons en WNBA, soit 125 rencontres ! Pour sa première campagne comme titulaire à plein temps, elle a donc complètement changé de dimension.

Son précédent triple-double remontait d’ailleurs seulement au 17 septembre. Face aux Sparks, Jessica Shepard avait compilé 13 points, 11 rebonds et 12 passes, permettant aux Wings d’enchaîner une cinquième victoire consécutive.

Pour sa première saison à Dallas, Jessica Shepard tourne autour de 14 points, 11 rebonds et 5 passes de moyenne, avec d’ailleurs une efficacité remarquable puisqu’elle convertit près de 58 % de ses tirs.

La WNBA souligne d’ailleurs qu’elle est devenue seulement la deuxième joueuse de l’histoire, après Candace Parker à terminer une saison avec au moins 14 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne.

Dans le sillage d’Alyssa Thomas

Son changement de statut lui avait déjà permis de connaître sa première sélection au All-Star Game. À ce moment-là, elle était déjà deuxième meilleure rebondeuse de la ligue et avait commencé à accumuler les triple-doubles.

Et avec désormais sept triple-doubles en carrière, Jessica Shepard s’installe à la deuxième place de la catégorie. Parmi les joueuses actuelles, seule Alyssa Thomas (30) reste (loin) devant elle dans cet exercice.

Mais à 30 ans, et au terme de ce qui constitue de très loin la meilleure saison de sa carrière, Jessica Shepard est devenue bien davantage qu’une spécialiste du rebond. À quelques jours des playoffs, Dallas possède désormais avec Paige Bueckers, Arike Ogunbowale et son intérieure un trio capable de peser de multiples façons.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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