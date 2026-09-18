Rhyne Howard s’empare du record de tirs à 3-points sur une saison

Avant de partir pour la Coupe du monde, Rhyne Howard avait égalé le record de tirs à 3-points sur une saison établi par Sabrina Ionescu, avec 128 tirs primés lors de la saison 2023.

Médaillée d’or depuis, l’arrière du Dream abordait cette rencontre face au Sun avec pour objectif de battre ce record. Consciente de cet enjeu, elle peine à régler la mire et manque ses huit premiers tirs de loin…

La libération a lieu dans le quatrième quart-temps. À sept minutes du terme, elle s’élève face à Ashlon Jackson et plante son 129e panier à 3-points de la saison, synonyme de record WNBA.

« Je suis ravie d’avoir réussi à en rentrer un à la fin de la rencontre parce que sinon j’aurais vraiment été triste », avoue-t-elle après la rencontre.

Malgré le manque de réussite de sa joueuse, Karl Smesko est ravi de voir Rhyne Howard s’emparer de ce record.

« C’était fantastique. J’ai apprécié qu’elle ait continué de tirer et de chercher des opportunités », félicite-t-il. « C’est bien que cela soit derrière nous. Nous allons pouvoir aller de l’avant et nous attendre à ce qu’elle nous fasse de gros matchs sur cette fin de saison. »

Encore trois matchs pour faire gonfler ce record

Si Rhyne Howard a pu se permettre d’arroser, c’est parce que le Dream a rapidement distancé le Sun et comptait déjà 30 points d’avance avant d’entrer dans le dernier acte. Portée par les 30 points d’Angel Reese, la franchise géorgienne s’est offert un large succès de 44 points.

« Évidemment, j’aime tirer. Les shooteurs ne s’arrêtent jamais de tirer donc je vais continuer de le faire », prévient Rhyne Howard, qui a fini cette rencontre face au Sun avec dix points à 3/14 au tir. « Tant que je serai dans cette Ligue, il va y avoir beaucoup d’autres records de tirs à 3-points à mon nom. »

Ce record récompense la saison de Rhyne Howard. Elle tourne ainsi à 36,7 % à 3-points, son plus haut pourcentage en carrière. Cette adresse lui permet d’inscrire 18,3 points par soir, un record pour la joueuse de 26 ans.

Il reste trois matchs à jouer au Dream avant les playoffs. Si Atlanta est déjà qualifiée, les joueuses de Karl Smesko n’ont pas encore validé l’avantage du terrain et sont toujours talonnées par le Fever. Pour débuter les playoffs à domicile, Atlanta compte sur l’adresse extérieure de Rhyne Howard pour remporter les trois matchs restants.