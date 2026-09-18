Les championnes du monde du Dream sans pitié avec le Sun

Le Sun n’a plus rien à jouer en cette fin de saison, mais pour le Dream, chaque rencontre compte encore puisque Atlanta lutte toujours pour obtenir l’avantage du terrain en playoffs.

Sans Leila Lacan, Connecticut concède un 5-0 d’entrée mais parvient d’abord à rester au contact. Un panier primé d’Ashlon Jackson en fin de premier quart-temps permet ainsi au Sun de ne compter que cinq longueurs de retard après dix minutes (22-17).

Atlanta accélère ensuite en s’appuyant sur Angel Reese. L’intérieure enchaîne onze points et Connecticut ne trouve aucune solution pour la ralentir. Malgré quelques lancers francs de Nell Angloma (6 points) et un nouveau tir à 3-points d’Ashlon Jackson, l’écart grimpe progressivement (43-28).

Le Sun revient pourtant à dix longueurs juste avant la pause, avant de définitivement craquer au retour des vestiaires. Jordin Canada sanctionne une perte de balle de Charlisse Leger-Walker, puis Allisha Gray attaque à plusieurs reprises le cercle. Angel Reese poursuit, elle, son festival en se jouant de Raegan Beers sur un « euro step » (54-37).

Rhyne Howard efface Sabrina Ionescu

À 11/14 au tir, la championne du monde avec Team USA continue d’empiler les paniers et répond même à 3-points à Ashlon Jackson (61-40). Atlanta déroule alors totalement et prend trente longueurs d’avance à la fin du troisième quart-temps après un panier de Madina Okot sur une passe d’Isobel Borlase (76-46).

Le dernier quart-temps ne sert plus qu’à mesurer l’ampleur de la correction. Mais Rhyne Howard en profite pour entrer dans l’histoire.

À sept minutes de la fin, l’arrière inscrit son seul tir à 3-points de la rencontre. Son 129e panier primé de la saison, suffisant pour établir un nouveau record WNBA sur un exercice et dépasser la marque jusque-là détenue par Sabrina Ionescu.

Atlanta s’impose finalement 103-59 derrière les 30 points et 10 rebonds d’Angel Reese. Au classement, le Dream (27-14) reste dans le sillage des Aces (28-13), également victorieuses sans trembler face au Storm.