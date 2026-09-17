En WNBA, la bataille pour l’avantage du terrain reste totalement ouverte

Après une pause pour cause de Coupe du monde, la WNBA reprend ses droits ce jeudi avec encore quatre matchs à jouer pour chaque équipe. Les huit qualifiés pour les playoffs sont connus mais, derrière les Lynx et les Valkyries, le classement reste extrêmement serré.

Seulement trois victoires séparent ainsi Las Vegas, 3e, de Dallas, New York et Washington, à égalité aux 6e, 7e et 8e places. Avec un enjeu important puisque le Top 4 offre l’avantage du terrain au premier tour.

3. Las Vegas Aces 27-13 4. Atlanta Dream 26-14 5. Indiana Fever 26-14 6. Dallas Wings 24-16 7. New York Liberty 24-16 8. Washington Mystics 24-16

La troisième place est actuellement occupée par les Aces mais les joueuses de Becky Hammon ne comptent qu’une victoire d’avance sur le Dream et le Fever. Las Vegas a perdu deux de ses trois duels face à Indiana et finirait donc derrière l’équipe de Caitlin Clark si les deux formations terminaient avec le même bilan.

Les Aces possèdent néanmoins un calendrier favorable avec quatre matchs contre des équipes déjà éliminées de la course aux playoffs.

« C’est un rythme un peu bizarre pour tout le monde. Il va falloir se jeter dedans et repartir immédiatement », résume Becky Hammon après plus de deux semaines de coupure.

Indiana et Atlanta sous pression

Derrière Las Vegas, Atlanta et Indiana sont à égalité. Le Dream terminera notamment sa saison par deux déplacements consécutifs à New York, deux rencontres qui pourraient directement décider de l’avantage du terrain.

Le Fever devra de son côté affronter Minnesota à deux reprises pour conclure sa saison régulière. Un calendrier particulièrement relevé. « Il nous reste quatre matchs, un à la fois. On veut arriver lancées en playoffs », explique Stephanie White, la coach d’Indiana.

Et les deux équipes ne peuvent pas uniquement regarder devant elles puisque Dallas, New York et Washington restent à seulement deux victoires…

Dallas en embuscade

Parmi ce trio, les Wings semblent particulièrement bien placées pour jouer les trouble-fêtes. Malgré la perte d’Azzi Fudd, les coéquipières de Paige Bueckers restaient sur quatre victoires consécutives avant la pause et disposent d’un calendrier abordable.

« On veut simplement continuer à gagner. On peut contrôler notre manière de travailler chaque jour et d’aborder cette fin de saison », assure Paige Bueckers.

Washington reste également dans la course, tandis que le Liberty possède sans doute le calendrier le plus délicat. New York va reprendre à Minnesota avant de terminer par deux réceptions d’Atlanta.

À quatre matchs du terme de la saison régulière, Las Vegas possède donc une courte longueur d’avance sur la concurrence, mais les cinq équipes qui les suivent restent à l’affût. Et après deux semaines de pause, la WNBA reprend avec des playoffs qui, pour une bonne partie du Top 8, ont presque déjà commencé.