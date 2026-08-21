Saison terminée pour Azzi Fudd

Absente depuis deux semaines à cause d’une blessure au genou droit, Azzi Fudd ne rejouera finalement pas cette saison. La rookie va subir une arthroscopie et ne pourra pas participer à ses premiers playoffs avec les Wings. Une intervention ciblée sur le même genou sur lequel elle s’était déchirée le ligament croisé et le ménisque en 2023.

«Je sais exactement ce qui m’attend : la rééducation, du travail pour revenir prête et plus forte que je ne l’ai jamais été», écrit-elle sur Instagram. «Je suis reconnaissante du soutien que ma famille, mon entourage et les Wings m’apportent.»

Azzi Fudd conclut prématurément cette saison avec 14.9 points de moyenne à 45 % de réussite et 39 % à 3-points. Cette adresse extérieure avait permis à la jeune joueuse de remporter le concours à 3-points en juillet, une première pour une rookie. Elle s’était aussi montrée défensivement avec 1.7 interception par soir.

Cette blessure est un coup dur pour les Wings qui traversent déjà une période compliquée. Depuis la perte d’Azzi Fudd, Dallas n’a remporté que deux de ses sept derniers matchs. Une mauvaise passe qui a logiquement des conséquences au classement. Alors qu’elles étaient à la lutte pour la quatrième place, les Texanes ont glissé au classement et sont actuellement huitièmes.

Les Wings (20-16) ne devraient cependant pas descendre davantage puisqu’elles possèdent déjà une confortable avance sur le Fire (15-20), classé neuvième. Dallas bénéficie d’un calendrier clément pour finir la saison. Sur ses huit derniers matchs, le Fever est le seul adversaire qui se trouve dans le top 8. L’occasion pour les joueuses de José Fernandez d’engranger des victoires afin d’arriver en playoffs sur une bonne dynamique malgré l’absence d’Azzi Fudd.