Rumeurs
À Atlanta, on tient à Luguentz Dort mais…
Les Wizards vont discuter prolongation avec Anthony Davis
Dennis Schröder découvrira-t-il une 12e équipe différente ?
Les Grizzlies cherchent déjà une porte de sortie pour D’Angelo Russell

Azzi Fudd remporte le concours à 3-points et entre dans l’histoire de la WNBA

Publié le 25/07/2026 à 7:06 Twitter Facebook

WNBA – Azzi Fudd est devenue la première rookie à remporter le concours à 3-points du All-Star Game.

azzi fudd

Choisie en première position de la Draft 2026, Azzi Fudd continue de marquer les esprits. La rookie des Wings de Dallas est devenue la première rookie de l’histoire de la WNBA à remporter le concours à 3-points du All-Star Weekend.

À Chicago, Azzi Fudd a livré une démonstration d’adresse. En finale, l’arrière des Wings a inscrit 30 points sur 40 possibles, ne manquant que six de ses 27 tirs, pour devancer largement Bridget Carleton (19 points).

« Vous dites «seulement» six tirs ratés, mais moi, j’ai l’impression que c’était beaucoup », a-t-elle souri après sa victoire. « J’étais vraiment nerveuse, mais aussi très excitée. »

Réputée pour être l’une des meilleures shooteuses de sa génération, Azzi Fudd explique que cet exercice lui paraît presque naturel. « C’est amusant parce que, et je ne veux pas paraître prétentieuse, c’est facile pour moi. Sur un tir au même endroit, on prend simplement le ballon sur le rack. C’est de la mémoire musculaire. Je fais ça depuis que je suis toute petite. »

De la mémoire musculaire

Cette saison, la rookie tourne à 2.2 paniers à 3-points par match, ce qui la place dans le Top 10 de la WNBA, avec déjà 53 tirs primés inscrits. Elle attribue notamment la qualité de son geste à ses parents, et plus particulièrement à sa mère.

« Mon tir est pratiquement identique au sien », explique-t-elle, avant de mettre en avant, paradoxalement, les nombreuses blessures qui ont jalonné son parcours universitaire. « J’ai fait énormément de tirs assise sur une chaise et de tirs sans déplacement. À force, on devient très bon pour tirer depuis un rack, en restant immobile, presque comme un robot, et en répétant toujours le même geste. »

Grâce à son succès, Azzi Fudd empoche 70 000 dollars,  une récompense bien supérieure aux primes accordées jusqu’ici lors de ce concours.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes