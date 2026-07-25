Azzi Fudd remporte le concours à 3-points et entre dans l’histoire de la WNBA

Choisie en première position de la Draft 2026, Azzi Fudd continue de marquer les esprits. La rookie des Wings de Dallas est devenue la première rookie de l’histoire de la WNBA à remporter le concours à 3-points du All-Star Weekend.

À Chicago, Azzi Fudd a livré une démonstration d’adresse. En finale, l’arrière des Wings a inscrit 30 points sur 40 possibles, ne manquant que six de ses 27 tirs, pour devancer largement Bridget Carleton (19 points).

« Vous dites «seulement» six tirs ratés, mais moi, j’ai l’impression que c’était beaucoup », a-t-elle souri après sa victoire. « J’étais vraiment nerveuse, mais aussi très excitée. »

Réputée pour être l’une des meilleures shooteuses de sa génération, Azzi Fudd explique que cet exercice lui paraît presque naturel. « C’est amusant parce que, et je ne veux pas paraître prétentieuse, c’est facile pour moi. Sur un tir au même endroit, on prend simplement le ballon sur le rack. C’est de la mémoire musculaire. Je fais ça depuis que je suis toute petite. »

De la mémoire musculaire

Cette saison, la rookie tourne à 2.2 paniers à 3-points par match, ce qui la place dans le Top 10 de la WNBA, avec déjà 53 tirs primés inscrits. Elle attribue notamment la qualité de son geste à ses parents, et plus particulièrement à sa mère.

« Mon tir est pratiquement identique au sien », explique-t-elle, avant de mettre en avant, paradoxalement, les nombreuses blessures qui ont jalonné son parcours universitaire. « J’ai fait énormément de tirs assise sur une chaise et de tirs sans déplacement. À force, on devient très bon pour tirer depuis un rack, en restant immobile, presque comme un robot, et en répétant toujours le même geste. »

Grâce à son succès, Azzi Fudd empoche 70 000 dollars, une récompense bien supérieure aux primes accordées jusqu’ici lors de ce concours.