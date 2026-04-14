Draft WNBA | Azzi Fudd en premier choix, Nell Angloma au Sun

Une belle histoire, et le choix de la raison pour les Wings. Dallas a fait d’Azzi Fudd le premier choix de la Draft WNBA. Azzi Fudd retrouvera au Texas son ancienne coéquipière à UConn Paige Bueckers, pour un backcourt pétri de talent. La meneuse Olivia Miles (Minnesota Lynx) et l’intérieure espagnole Awa Fam (Seattle Storm) complètent le podium de cette cuvée. La Française Nell Angloma a elle aussi été retenue au premier tour et évoluera du côté du Connecticut Sun, sous les ordres de Rachid Méziane.

Annoncée depuis des mois comme la favorite pour être la « first pick » de cette promotion, Azzi Fudd avait vu la concurrence se rapprocher ces dernières semaines dans les différentes projections.

Mais les Wings ont préféré miser sur un choix logique, qui complète bien leur noyau dur autour de Paige Bueckers et d’Arike Ogunbowale. Azzi Fudd apportera notamment ses 44,7 % à 3-points de moyenne la saison dernière avec les Huskies (17,3 points, 3,1 passes décisives, 2,6 rebonds), et une défense en nets progrès (2,5 interceptions).

« Je ne suis pas sûre d’avoir les mots pour décrire ce que ça représente », a réagi Azzi Fudd. « Je crois que je ne réalise pas encore. Je n’avais jamais imaginé une chose pareille. » Dallas espère que les blessures laisseront tranquille la joueuse de 23 ans, qui n’a disputé que 42 matchs lors de ses trois premières saisons universitaires.

Cinq joueuses au premier tour : UCLA dans l’histoire

Derrière Azzi Fudd, Olivia Miles va apporter au Lynx une meneuse de premier ordre, un secteur où le finaliste 2024 manquait de profondeur autour de Courtney Williams ces dernières saisons.

Spectaculaire, superbe créatrice pour ses coéquipières, Olivia Miles apportera toute sa polyvalence (19,6 points à 48,1 %, 6,6 passes décisives, 7,2 rebonds) à une équipe ambitieuse. Seattle ne pleurera assurément pas de pouvoir récupérer Awa Fam avec le troisième choix, alors que la joueuse de Valence (7 points, 4,8 rebonds en Euroleague cette saison à 19 ans) était revenue dernièrement dans la course au premier choix. Elle formera une raquette de choc avec Dominique Malonga, avant de possibles affrontements France – Espagne sur la scène internationale.

Le Storm, après avoir perdu Gabby Williams cette intersaison, a également récupéré avec le huitième choix la star de LSU Flu’jae Johnson, obtenue dans un échange avec Golden State.

Derrière ce trio de tête, le champion universitaire UCLA truste le premier tour et établit un record avec cinq joueuses sélectionnées parmi les 15 premiers choix ! La pivot Lauren Betts (Washington Mystics), l’arrière Gabriela Jaquez — sœur du joueur du Heat Jaime Jaquez Jr. — partie à Chicago Sky, et Kiki Rice (Toronto Tempo) signent un tir groupé entre la quatrième et la sixième place.

Inès Pitarch-Granel rejoint une colonie française à Phoenix

Kiki Rice devient la première joueuse sélectionnée par la nouvelle franchise canadienne. Angela Dugalic (9e, Washington Mystics) et Gianna Kneepkens (15e, Connecticut Sun) complètent la folle soirée de la fac californienne, qui a également vu Charlisse Leger-Walker être retenue en tout début de deuxième tour.

Un Sun qui accueillera aussi la première Française appelée lundi, Nell Angloma. La joueuse de Lattes Montpellier signe une saison de très haut niveau en championnat de France (15,5 points, 5,6 rebonds et 2,4 passes) après avoir brillé avec les Equipes de France jeunes. Elle a ainsi été élue MVP de l’Euro U18, remporté par les Bleuettes. Capable de jouer 2 et 3, elle va participer à la reconstruction du Sun lors de sa dernière saison dans le Connecticut.

Au deuxième tour, le Phoenix Mercury a jeté son dévolu sur une autre Française avec le 27e choix : Inès Pitarch-Granel. L’arrière/ailière de 1,80 m, qui évolue à Tango Bourges Basket, y rejoindra une colonie tricolore déjà bien fournie, puisque le Mercury a récemment signé Valériane Ayayi et Noémie Brochant. Phoenix a complété sa soirée en sélectionnant la meneuse hongroise Eszter Ratkai avec le 42e choix.

Le bilan complet de la Draft WNBA 2026