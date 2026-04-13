WNBA : Pauline Astier au New York Liberty, Valériane Ayayi au Phoenix Mercury

Ça bruissait depuis quelques jours et plusieurs « insiders » US confirment que Pauline Astier va bien rejoindre la WNBA. La meneuse va s’engager avec le New York Liberty pour un an au minimum rookie, soit 270 000 dollars.

À 24 ans, la native de Tarbes va découvrir la Grande Ligue après une montée en puissance continue en Europe.

Formée à Bourges, élue meilleure jeune de LFB en 2022 puis meilleure jeune de l’Euroleague en 2023, elle brille cette saison sous le maillot de l’USK Prague, avec plus de 10 points et près de 6 passes de moyenne en Euroleague.

Elle débarque dans un New York Liberty remodelé et affamé. Sabrina Ionescu et Breanna Stewart ont annoncé vouloir rester, Jonquel Jones a rempilé et Satou Sabally a déjà été arrachée au Phoenix Mercury. Autant dire que l’intersaison new-yorkaise est ambitieuse, deux ans après le premier titre de l’histoire du club en 2024.

Dans ce contexte, Pauline Astier aura pour mission de soulager Sabrina Ionescu en sortie de banc et d’apporter sa vision du jeu et sa polyvalence au service du nouveau coach, Chris DeMarco. Reste à voir si elle fera équipe avec Marine Johannès, ou si cette dernière débutera la prochaine saison au sein d’une autre équipe…

Ce n’est pas la seule signature française de la journée en WNBA puisque Valériane Ayayi s’est de son côté engagée avec le Phoenix Mercury, moyennant un contrat de 500 000 dollars sur un an. Un retour aux États-Unis pour la capitaine des Bleues, 11 ans après un premier passage chez les San Antonio Stars.

Crédit photo : Julien Bacot / FFBB