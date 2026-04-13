Matchs
NBA
Matchs
NBA

WNBA : Pauline Astier au New York Liberty, Valériane Ayayi au Phoenix Mercury

Publié le 13/04/2026 à 19:21 Twitter Facebook

La meneuse française s’est engagée pour un an avec le champion 2024. À 24 ans, la Tarbaise va découvrir la WNBA dans un effectif remodelé mais toujours taillé pour le titre.

Pauline AstierÇa bruissait depuis quelques jours et plusieurs « insiders » US confirment que Pauline Astier va bien rejoindre la WNBA. La meneuse va s’engager avec le New York Liberty pour un an au minimum rookie, soit 270 000 dollars.

À 24 ans, la native de Tarbes va découvrir la Grande Ligue après une montée en puissance continue en Europe.

Formée à Bourges, élue meilleure jeune de LFB en 2022 puis meilleure jeune de l’Euroleague en 2023, elle brille cette saison sous le maillot de l’USK Prague, avec plus de 10 points et près de 6 passes de moyenne en Euroleague.

Elle débarque dans un New York Liberty remodelé et affamé. Sabrina Ionescu et Breanna Stewart ont annoncé vouloir rester, Jonquel Jones a rempilé et Satou Sabally a déjà été arrachée au Phoenix Mercury. Autant dire que l’intersaison new-yorkaise est ambitieuse, deux ans après le premier titre de l’histoire du club en 2024.

Dans ce contexte, Pauline Astier aura pour mission de soulager Sabrina Ionescu en sortie de banc et d’apporter sa vision du jeu et sa polyvalence au service du nouveau coach, Chris DeMarco. Reste à voir si elle fera équipe avec Marine Johannès, ou si cette dernière débutera la prochaine saison au sein d’une autre équipe…

Ce n’est pas la seule signature française de la journée en WNBA puisque Valériane Ayayi s’est de son côté engagée avec le Phoenix Mercury, moyennant un contrat de 500 000 dollars sur un an. Un retour aux États-Unis pour la capitaine des Bleues, 11 ans après un premier passage chez les San Antonio Stars.

Crédit photo : Julien Bacot / FFBB

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New York Knicks en 1 clic

Phoenix Suns en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes