Le rêve des Bleues encore brisé par Team USA…

L’enjeu est immense ce dimanche à l’Uber Arena. Pour la première fois de son histoire, la France dispute une finale de Coupe du monde féminine. Et face à elle se dresse Team USA, invaincue depuis vingt ans dans la compétition et quadruple tenante du titre.

Loin d’être tétanisées par l’enjeu, ce sont pourtant les Bleues qui démarrent le mieux cette finale. Comme souvent, Gabby Williams montre la voie, rapidement imitée par Leïla Lacan et Marième Badiane près du cercle (6-2).

Mais, comme face à l’Espagne en demi-finale, Team USA a simplement besoin de quelques minutes pour se mettre en route. Chelsea Gray et Breanna Stewart, avec 6 points chacune dans le premier quart-temps, prennent leurs responsabilités et permettent aux Américaines de répondre par un 7-0 (9-6).

Les Bleues prennent les commandes

Les joueuses d’expérience américaines permettent aux leurs de prendre deux possessions d’avance (15-10), mais la France ne panique pas. Très concentrées, à l’image d’une Janelle Salaün adroite de loin et omniprésente des deux côtés du terrain, les Bleues recollent rapidement (15-15).

Surtout, la défense tricolore monte encore d’un cran. Team USA ne marque plus le moindre point pendant les trois dernières minutes du premier quart-temps et la France en profite pour repasser devant, notamment grâce aux passages de Dominique Malonga sur la ligne des lancers francs (20-17).

La dynamique se poursuit parfaitement au début du deuxième quart-temps. Carla Leite, Valériane Ayayi puis Gabby Williams trouvent toutes la cible et les Bleues infligent un 11-0 à leurs adversaires pour prendre 14 longueurs d’avance (31-17).

Team USA stoppe l’hémorragie grâce à une séquence à cinq points et commence progressivement à retrouver son basket. Mais la France tient bon, portée par une Gabby Williams partout sur le parquet et déjà à 16 points à la pause. Même Marième Badiane, pour seulement son deuxième tir primé du tournoi, participe au festival offensif français (39-31).

Team USA revient juste avant la pause

C’est alors que Jackie Young, déjà à 13 points à la mi-temps, commence à réussir des tirs particulièrement difficiles. Janelle Salaün répond encore derrière l’arc (45-39), mais Team USA termine beaucoup mieux cette première période.

Les championnes olympiques grignotent leur retard possession après possession, jusqu’à une flèche de Caitlin Clark au buzzer qui ramène les Américaines à seulement deux longueurs à la pause (45-43).

Le scénario change totalement au retour des vestiaires. Plus agressive au rebond et beaucoup plus intense défensivement, Team USA impose immédiatement son rythme. Les Américaines infligent un 11-2 à la France, qui perd en quelques minutes l’avantage patiemment construit pendant toute la première période.

Pour tenter d’enrayer la machine, Jean-Aimé Toupane passe notamment en défense de zone. Sans véritable effet. Car c’est surtout de l’autre côté du terrain que le jeu français se dérègle. Les Bleues ne trouvent plus les mêmes décalages, leur attaque devient statique et les pertes de balle commencent à s’accumuler.

Les Américaines font exploser le match

Une aubaine pour Chelsea Gray et ses coéquipières, qui sanctionnent immédiatement trois ballons perdus consécutivement par les Françaises. Pour ne rien arranger, une double faute antisportive offre ensuite quatre lancers francs et une nouvelle possession aux États-Unis.

Team USA ne laisse pas passer l’occasion et fait brutalement grimper l’écart (71-54).

Migna Touré finit par redonner un peu d’air aux Bleues derrière l’arc (71-57), mais les Américaines ont désormais totalement pris le contrôle de cette finale. Comme à la fin de la première mi-temps, Caitlin Clark vient encore ponctuer le quart-temps et Team USA aborde les dix dernières minutes avec seize points d’avance (73-57).

La meneuse du Fever enfonce immédiatement le clou dans le dernier quart (76-57). Touchées par la déferlante américaine, les Bleues voient même l’écart atteindre 27 unités (86-59).

Un dernier sursaut, notamment impulsé par Dominique Malonga, permet à la France de réduire l’addition dans les dernières minutes. Mais il est évidemment trop tard.

Battues 97-79, les Bleues voient ainsi s’envoler leur rêve d’un premier titre mondial. Elles quittent néanmoins Berlin avec une médaille d’argent historique, après avoir disputé la première finale de Coupe du monde de l’histoire du basket féminin français.

Et avec, déjà, un prochain rendez-vous dans toutes les têtes : les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

À Berlin