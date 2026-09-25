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Les Valkyries gâchent les adieux de Nneka Ogwumike pour arracher la deuxième place

Publié le 25/09/2026 à 8:28 Twitter Facebook

WNBA – Menées de dix points dans les dernières minutes, les Valkyries ont renversé les Sparks (76-75). Golden State termine ainsi deuxième de la saison régulière, tandis que Nneka Ogwumike a disputé le dernier match de sa carrière.

WNBAIl fallait une victoire aux Golden State Valkyries pour être certaines de conserver la deuxième place de la saison régulière. Elles l’ont obtenue, mais beaucoup plus difficilement que prévu face aux Los Angeles Sparks (76-75)…

Dans une rencontre très longtemps serrée, les joueuses de Natalie Nakase ont en effet surtout couru après le score en seconde période. Los Angeles semblait même avoir fait le plus dur lorsque son avance a atteint dix points dans le dernier quart-temps.

Mais les Valkyries ont alors retrouvé ce qui fait leur force depuis le début de la saison : leur défense. Golden State a complètement verrouillé son adversaire pour signer un 13-0 et renverser la rencontre dans les dernières minutes. Les Sparks ont bien eu l’occasion de reprendre les commandes, mais sans parvenir à conclure.

Ce succès permet donc à Golden State, déjà qualifié pour les playoffs, de terminer à la deuxième place et de s’assurer l’avantage du terrain lors des deux premiers tours, en cas de qualification.

Une dernière sortie record pour Nneka Ogwumike

Pour les Sparks, déjà éliminés de la course aux playoffs, la soirée était surtout dédiée à Nneka Ogwumike. À 36 ans, l’ancienne MVP disputait ainsi le dernier match de sa carrière, après quinze saisons en WNBA.

Et elle a quitté la scène en affichant tout son talent. Avec 17 points et 15 rebonds, Nneka Ogwumike a signé son 19e double-double de la saison, un nouveau record sur un exercice sous le maillot des Sparks.

Quelques jours après avoir dépassé les 8 000 points en carrière, elle boucle ainsi son parcours sur une dernière performance majuscule, même si Golden State a gâché la fête dans le « money-time ».

Les Valkyries peuvent désormais se tourner vers les playoffs, avec l’avantage du terrain. Gabby Williams, Janelle Salaün et leurs coéquipièrent affronteront les Dallas Wings de Paige Bueckers au premier tour de la postseason.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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