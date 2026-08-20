Nneka Ogwumike prendra sa retraite au terme de la saison

Les Los Angeles Sparks vivent une saison compliquée marquée par le transfert de Kelsey Plum au Mercury. Pourtant, Nneka Ogwumike continue d’apporter. Du haut de ses 36 ans, elle tourne encore 16.9 points et 8.7 rebonds par soir. Elle a même été All-Star pour la 11e fois de sa carrière.

Malgré ce bel apport statistique, l’intérieure a annoncé qu’elle prendrait sa retraite au terme de cette saison 2026.

«J’ai appris qu’il y a une force dans le fait de savoir quand s’arrêter», confie-t-elle au micro de «Boardroom Talks«. «Pendant longtemps, cette force m’a permis de trouver un moyen d’aller de l’avant. Maintenant, elle consiste à reconnaître le moment où l’on est comblée. Je suis reconnaissante, épanouie et en paix avec tout ce que ce sport m’a apporté et tous les efforts que j’y ai consacrés.»

Sauf rebondissement, Nneka Ogwumike ne disputera pas une dernière joute de playoffs et verra sa carrière longue de 15 saisons prendre fin le 24 septembre avec une réception des Valkyries. Arrivée dans la Ligue en 2012, elle a passé douze ans à Los Angeles. Ce premier passage en Californie a été récompensé par un titre de Rookie de l’année, mais surtout par un titre en 2016, la même année où elle a été élue MVP.

L’intérieure a ensuite effectué deux saisons au Storm où elle a été systématiquement battue au premier tour par les Aces. Durant l’intersaison, elle a annoncé son retour à Los Angeles. Dès le camp d’entraînement, Nneka Ogwumike a compris que cette saison serait sa dernière.

Une dernière danse chez «Project B» ?

«Je me sens encore bien, mais j’apprécie aussi le fait de lever un peu le pied», avoue la championne 2016. «Je suis très satisfaite de la manière dont je mets un terme à ma carrière après quinze années de compétition. Je suis très fière de ce que nous avons réussi à accomplir pour cette saison et de la situation actuelle de la Ligue.»

Si Nneka Ogwumike ne refoulera plus les terrains de WNBA, elle restera proche de la Ligue féminine grâce à son rôle de présidente du syndicat des joueuses. En juin, elle a d’ailleurs été réélue pour un quatrième mandat.

Avec cette retraite, une question reste en suspens : Nneka Ogwumike raccroche t-t-elle définitivement les baskets ? En novembre, la future retraitée était devenue la première joueuse à rejoindre la ligue «Project B».

«Nous pourrions recommencer par le basket international et voir où cela nous mènera», répond Nneka Ogwumike lorsque Taylor Rooks la questionne sur son avenir. «Je ne me ferme aucune porte, mais j’apprécie aussi les vacances. Il y a beaucoup de choses et que je ne sais pas. Je devrais encore apprendre pour être prête si une nouvelle opportunité venait à se présenter.»