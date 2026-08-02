Kelsey Plum rejoint le Mercury en échange de Monique Akoa Makani

Le plus gros nom disponible avant la trade deadline de la WNBA a trouvé preneur. Selon ESPN, les Sparks ont accepté d’envoyer Kelsey Plum au Mercury, en échange de la Franco-camerounaise Monique Akoa Makani, d’un choix de premier tour de Draft 2027 et d’un choix de deuxième tour 2028.

L’accord a été conclu tard samedi soir, à quelques heures de la clôture du marché des transferts. Double championne WNBA et quintuple All-Star, Kelsey Plum n’a plus joué depuis le 21 juin en raison d’une blessure à la jambe gauche. Jeudi encore, elle affirmait pourtant vouloir effectuer son retour dès dimanche face au Portland Fire.

En seulement 12 matchs, l’arrière tournait à 23.9 points et 6.4 passes décisives de moyenne, les meilleures statistiques de sa carrière, après avoir occupé la tête du classement des meilleures marqueuses en début de saison.

Son absence a lourdement pesé sur Los Angeles, qui a perdu neuf de ses onze derniers matchs sans elle et reste sur une série de six défaites consécutives.

Deux franchises loin des playoffs

Ce transfert illustre le flou qui entoure le projet des Sparks. Après avoir lancé une reconstruction autour de Cameron Brink et Rickea Jackson, la franchise avait accéléré son calendrier en échangeant le deuxième choix de la Draft 2025 pour récupérer Plum. L’arrivée de vétéranes comme Nneka Ogwumike et Ariel Atkins devait également permettre de viser rapidement les playoffs.

Le pari n’a pas fonctionné. Les Sparks sont en passe de manquer la postseason pour une sixième saison consécutive, tout en n’étant pas suffisamment mal classés pour espérer les meilleures chances à la «lottery».

La situation est d’autant plus incertaine que la franchise s’est séparée de sa GM Raegan Pebley plus tôt ce mois-ci, laissant les rênes à titre intérimaire aux assistants Zack Knowlton et Nate Nielsen.

De son côté, le Mercury réalise un pari ambitieux malgré une saison compliquée. Avec un bilan de 11 victoires pour 19 défaites, Phoenix accuse un retard important au classement et se trouve à six matchs de la huitième place, la dernière qualificative pour les playoffs.

L’arrivée de Kelsey Plum offre toutefois au Mercury une joueuse capable de transformer immédiatement une attaque, à condition qu’elle retrouve rapidement la pleine santé.