Les Sparks privés de Kelsey Plum pour un mois

Les Sparks ont renoué avec la victoire dimanche, au terme d’un match renversant face au Liberty, conclu par un 3-points au buzzer de Nneka Ogwumike. Mais les Californiennes n’ont pas pu pleinement savourer l’événement, en raison de la blessure subie par Kelsey Plum en cours de rencontre.

Déjà gênée par sa cheville droite il y a un mois, la meneuse est cette fois touchée à la jambe gauche, possiblement au mollet. Surtout, elle va devoir observer au moins quatre semaines d’arrêt !

Titulaire face à New York, Kelsey Plum a rapidement dû être prise en charge par le staff médical, avec un strapping au mollet, puis un bandage plus conséquent sur quasiment toute la jambe. Une image forcément inquiétante pour les Sparks, déjà privés de Cameron Brink, touchée à la cheville.

Le coup est d’autant plus dur que Los Angeles perd sa meilleure marqueuse mais aussi sa meilleure passeuse. Depuis le début de saison, Kelsey Plum tournait ainsi à 23.9 points et 6.4 passes décisives de moyenne. Une semaine plus tôt, elle avait même signé son record en carrière avec 43 points face au Mercury.

Les Sparks vont donc devoir apprendre à vivre sans leur principale créatrice dans le jeu. Et cela commence loin de leurs bases, dès ce soir à Toronto, avant un déplacement à Indiana samedi.