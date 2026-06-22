Époustouflante, Nneka Ogwumike s’offre le Liberty au buzzer !

La WNBA n’aurait pu rêver meilleur scénario pour cette grande soirée. Il y a 29 ans jour pour jour, le 21 juin 1997, avait lieu le premier match de l’histoire de la ligue féminine, entre les Los Angeles Sparks et le New York Liberty. Vingt-neuf ans plus tard, le spectacle a été au rendez-vous pour célébrer cet anniversaire, avec une victoire renversante des Californiennes, portées sur la fin par une irrésistible Nneka Ogwumike (12 de ses 24 points dans le dernier quart-temps, 11/18 au tir), auteure du 3-points de la victoire au buzzer !

C’est une nouvelle désillusion pour New York, déjà braqué par Washington à la maison deux jours plus tôt, et qui voit un nouveau match lui échapper après avoir compté jusqu’à 17 points d’avance ! Si Pauline Astier aurait pu être l’héroïne du match avec ses 17 points aux côtés de la paire Stewart-Jones à 18 unités, Sabrina Ionescu a décidément du mal depuis son retour (2 points).

Sur le banc pour débuter la rencontre, le duo français Astier-Johannès ne s’est pas démobilisé pour autant, marquant le coup dès son entrée sur le parquet en fin de premier quart-temps, pour aider New York à passer à +10, avec un 3-points dans les derniers instants de la période pour Marine Johannès (18-28).

Après le troisième panier extérieur de Satou Sabally puis celui de Leonie Fiebich, le Liberty a pu compter sur Breanna Stewart et Jonquel Jones pour répondre à toutes les offensives des Sparks, principalement menées par Kelsey Plum et Nneka Ogwumike jusqu’à la pause (43-55).

Nneka Ogwumike était «on fire» !

L’écart a ainsi grimpé jusqu’à +17 au retour des vestiaires suite aux deux paniers à 3-points de Jonquel Jones puis de Leonie Fiebich (50-67). On pouvait alors imaginer que le Liberty allait se diriger vers une solide victoire. Que nenni ! Encore une fois, le duo Plum-Ogwumike s’est employé à relancer la machine, et Los Angeles a fini le troisième quart-temps par un 9-0, avec une Rae Burrell précieuse à son tour (70-76).

Mais le meilleur était encore à venir, puisqu’après les 3-points de Rae Burrell et Erica Wheeler pour égaliser à 84-84, Nneka Ogwumike est passée à la vitesse supérieure, avec deux paniers de suite pour boucler un 12-1 (88-85), puis un 3-points sur la tête de Pauline Astier qui venait de passer un 2+1 pour remettre le Liberty dans le droit chemin (93-93).

Au bout du suspense, Breanna Stewart a manqué un premier puis un second lancer quelques secondes plus tard, après un «coach challenge» des Sparks non concluant qui privait les Californiennes de leur dernier temps mort (95-97). Avec 8 secondes restantes à jouer Erica Wheeler a donc pris le temps de remonter le ballon avant de trouver Nneka Ogwumike derrière l’arc pour dégainer un 3-points au buzzer qui n’a trouvé que la ficelle, faisant exploser de joie la Crypto.com Arena (98-97).

Ce succès de prestige va faire le plus grand bien aux Sparks, qui vont tenter de poursuivre cet élan d’euphorie sur la côte Ouest, à Toronto jeudi puis Indiana. New York va pour sa part se préparer à aller défier Las Vegas, champion en titre, dès demain soir !