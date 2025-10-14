Un mois de repos bien mérité pour Monique Akoa Makani

Qui aurait pu prédire une telle aventure en WNBA pour Monique Akoa Makani ? Après avoir brillé toute la saison dernière avec le Charnay Bourgogne Basket Sud (La Boulangère Wonderligue), terminant dans le cinq majeur du championnat (15.1 points, 3.3 rebonds, 5.9 passes décisives et 2.6 interceptions pour 18.3 d’évaluation en moyenne par match), l'arrière franco-camerounaise a su saisir sa chance avec Phoenix.

Invitée au « training camp », elle a rapidement convaincu, et Nate Tibbetts en a très vite fait son arrière titulaire. La rookie a relevé chaque défi sur le plan individuel et a surtout accompagné le Mercury jusqu'en Finals.

Une première expérience WNBA exceptionnelle

Malgré le « sweep » pour finir, la saison aura été un grand succès pour la franchise de l'Arizona, et le chemin parcouru par Monique Akoa Makani fait bien évidemment partie des gros points de satisfaction pour son coach.

« Ce que Mo' a accompli à ce stade de sa carrière, c'est vraiment quelque chose. J'avais entendu lors du Game 1 que c'était la plus jeune rookie à débuter les Finals depuis 2018 (24 ans). Il y a encore six mois, elle n'avait jamais mis un pied aux États-Unis », a rappelé Nate Tibbetts. « Je parlais justement avec elle de cette progression qu'elle a réalisée en tant que joueuse, le mal du pays qu'elle a pu ressentir, et d'autres choses de ce genre qu'elle a dû combattre au cours de l'année. Tout ça est réel, et il faut voir comment elle a continué de se battre et d'apprendre au fil de la saison. Tout ça en dit beaucoup sur la personne qu'elle est vraiment ».

Un besoin « légitime » de récupérer

Comme d'autres joueuses éliminées avant elle, la voilà de retour en Europe où un nouveau défi de taille l'attend dans son nouveau club, l'emblématique Bourges Basket ! Les Tango ont salué son arrivée hier, précisant que leur recrue ne retrouverait la compétition que dans un mois.

« À l'issue de cette longue campagne, la joueuse a exprimé le souhait de bénéficier d'une période de repos avant de rejoindre le club. Après plusieurs échanges, le Bourges Basket a accédé à cette demande, soucieux de respecter son besoin légitime de récupération, tant physique que mental », précise le communiqué. « Un accord a ainsi été trouvé pour que Monique Akoa Makani rejoigne le groupe berruyer à la mi-novembre. Le club se réjouit de pouvoir compter sur son énergie, son engagement et son expérience dès son arrivée pour aborder la suite de la saison dans les meilleures conditions ».

Un mois de repos bien mérité donc, entre la saison dernière et après cinq mois à jouer à fond, avec 52 matchs disputés à plus de 22 minutes de temps de jeu en moyenne. Sa période de reprise coïncidera avec la trêve internationale, ce qui lui permettra d'avoir dix jours pour reprendre le rythme. Elle pourrait alors disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs le 26 novembre, pour la réception de l'Uni Girona, en Euroleague.