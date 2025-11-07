Présidente du syndicat des joueuses WNBA, Nneka Ogwumike rejoint le « Project B »

Si le syndicat des joueuses peine à trouver un accord avec la WNBA pour mettre en place la nouvelle convention collective (CBA), sa présidente, Nneka Ogwumike, s’est déjà engagée avec une nouvelle ligue. La MVP 2016 est ainsi devenue la première joueuse à rejoindre le « Project B », une nouvelle ligue concurrente de la NBA et de la WNBA avec des matchs qui se joueraient à travers le monde.

La saison inaugurale pourrait débuter en novembre 2026 pour se terminer en avril 2027 et ainsi ne pas empiéter sur le calendrier de la WNBA, qui reprend généralement au mois de juin.

S'il voit le jour, ce « Project B » sera composé de six équipes de onze joueuses, soit 66 athlètes, et proposerait des salaires supérieurs à ceux de la WNBA, mais aussi à ceux de Unrivaled, la ligue de Napheesa Collier et Breanna Stewart qui doit démarrer sa deuxième saison en janvier prochain.

« Ce n’est pas quelque chose qui nous est offert en général, et je parle des athlètes féminines » a constaté Nneka Ogwumike au sujet des salaires du Project B. « Le fait qu’il y ait dès le départ un niveau d’équité, cela a attiré mon attention. C’est quelque chose que je défends évidemment. »

La Formule 1 inspire le « Project B »

Le « Project B » devrait adopter une forme particulière puisqu’au lieu d’avoir un championnat traditionnel, cette nouvelle ligue prendrait la forme d’un circuit, à l’image de ce qui se pratique en tennis ou en golf avec un tournoi dans chaque ville, comme l’explique sa directrice Alana Beard.

« Notre objectif est de créer un événement dans le même style que la Formule 1 » développe-t-elle. « Il y aura un tournoi dans chaque ville avec un champion à chaque fois, ce qui pourrait nous permettre à la fin de couronner un champion du monde. »

Alana Beard révèle que plusieurs stars de la WNBA auraient déjà donné leur accord pour rejoindre cette nouvelle ligue et qu’un championnat masculin serait dans les tuyaux, sans que les détails ne soient finalisés…

Cette annonce de Nneka Ogwumike intervient dans un contexte très particulier en WNBA puisqu'aucun compromis n'a encore été trouvé sur la nouvelle convention collective en raison d’un désaccord profond sur les futurs salaires des joueuses. L’actuel CBA se terminera à la fin du mois de novembre et si les deux camps n’ont pas trouvé un accord, on pourrait se diriger vers un « lockout » qui aurait pour conséquence un retard de de la saison 2026.

En attendant, Nneka Ogwumike, au même titre que les joueuses qui ont rejoint Unrivaled, s’assurent d'obtenir d’autres garanties pour maximiser les profits de leur carrière. « Il y a tellement d’autres opportunités pour les joueuses en dehors de la WNBA et cela a toujours été le cas », rappelle la joueuse de 35 ans. « Project B n'en est qu'une nouvelle. Je sais que beaucoup de joueuses font ce qu’elles peuvent pour s’assurer de maximiser leurs gains durant leur carrière. C’est ma chance d’être capable de faire cela. »