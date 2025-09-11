La ligue Unrivaled avance son expansion d’un an

Alors que la fin de saison régulière WNBA touche à fin et que les playoffs se profilent déjà, la ligue Unrivaled prépare déjà activement sa « saison 2 », attendue pour janvier 2026. La ligue 3×3 fondée par Breanna Stewart et Napheesa Collier a connu un franc succès, auprès des meilleures joueuses du pays, qui ont l'opportunité de rester « à la maison » durant l'intersaison WNBA en étant bien payées, mais aussi au niveau du public et sur le plan marketing.

Le succès a été tel que l'expansion initialement programmée pour l'an III a finalement été avancé d'un an. Les « Breeze » et « Hive BasketBall Club » vont ainsi rejoindre les six autres équipes, et permettre à davantage de joueuses de participer à l'événement.

« Si nous n'avions pas élargi les effectifs, il y aurait eu des All-Stars pour lesquelles nous n'aurions pas eu de place », a déclaré le président de la ligue, Alex Bazzell. « Nous voulons accueillir toutes les meilleures joueuses du monde ».

La ligue des talents

A ce sujet, la première édition de la ligue Unrivaled a également été une réussite. Il suffit de voir le roster de l'équipe du Rose BC, champion en titre avec Chelsea Gray, Brittney Sykes, Lexie Hull, Kahleah Cooper, Azura Stevens et Angel Reese !

Parmi les nouvelles joueuses attendues, on sait déjà que le phénomène Paige Bueckers s'est engagé à participer aux trois prochaines saisons. Le suspense reste entier en revanche s'agissant d'autres stars comme Kelsey Plum, A'ja Wilson ou encore Caitlin Clark, absentes de la première édition.

« Le dialogue est permanent », a répondu Alex Bazzell. « Tout le monde sait qui sont les meilleures joueuses au monde, et elles savent que nous avons une place pour elles. Mais nous ne frappons pas aux portes et ne courons pas après les gens. Je suis satisfait de la composition de notre effectif ».

Un « pool » de remplaçantes en cas de blessures

90% de l'effectif total de la ligue « Unrivaled » est déjà sous contrat, et la liste des noms va progressivement être dévoilée à partir de la fin du mois.

Grâce au succès économique de la première saison, la ligue a également pu travailler à offrir de meilleures et plus grandes installations à ses pensionnaires. La capacité de la salle va aussi augmenter, passant de 850 à 1 000 places. Enfin, un « pool » de développement va être mis en place.

Destiné aux joueuses WNBA dans leur contrat rookie, celui-ci offrira entraînements, « scrimmages » et rétributions financières afin de maintenir en forme l'élite de demain. Il aura également pour but de leur offrir une potentielle exposition dans la ligue « Unrivaled », en cas de blessure d'une joueuse en cours de saison.

Pour essayer de les limiter au maximum, les matchs se dérouleront désormais quatre fois par semaine au lieu de trois, ce qui va offrir le luxe à toutes les équipes de ne disputer aucun « back-to-back ».