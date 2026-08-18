Portées par Gabby Williams, les Valkyries se qualifient en playoffs

Ce lundi, les Valkyries recevaient les Wings et, en cas de victoire, la franchise de Golden State validait sa place en playoffs. Les Californiennes insistent derrière l’arc sur les premières minutes, mais ne sont pas en réussite. Seule Kayla Thornton plante une de ses trois tentatives tandis que Gabby Williams (23 points, 7 rebonds, 4 interceptions) et Cecilia Zandalasini restent inefficaces (9-3). La Française finit par régler la mire, mais les Wings sont toujours en tête. Dallas domine à l’intérieur et Alanna Smith s’offre deux paniers dans la raquette, suivie par une pénétration réussie d’Arike Ogunbowale (15-8).

Golden State efface son retard avec un 9-2 marqué par l’activité de ses Françaises. Gabby Williams signe une interception et sert Janelle Salaün (10 points) derrière l’arc (17-17). Pour boucler ce premier acte, Arike Ogunbowale réussit un tir à mi-distance avec la planche. Tiffany Hayes remonte le terrain et s’élève alors qu’elle vient seulement de passer le milieu de terrain et que la sirène retentit. Sa prière tombe dedans et Golden State mène après dix minutes (20-19).

Veronica Burton met les Wings sous l’eau

Les Wings sont moins efficaces dans la période suivante et voient les pertes de balle se succéder. Les joueuses de Natalie Nakase profitent de ce passage à vide pour creuser l’écart. Gabby Williams et Cecilia Zandalasini se montrent à mi-distance et Veronica Burton prend feu. La meneuse efface d’abord Paige Bueckers sur un «stepback» et s’élève à 3-points. Elle décoche ensuite une flèche à longue distance, toujours face à la star texane. Sur la possession suivante, elle est oubliée par la défense des Wings et elle se retrouve totalement seule à 3-points pour sanctionner à nouveau (42-28).

En sortant des vestiaires, Dallas retrouve de la réussite. Si la première période s’est terminée sur un 18-3, les Wings ouvrent la deuxième mi-temps avec un 11-4 pour recoller à dix longueurs (49-39). Dallas ne peut revenir davantage à cause de paniers primés de Janelle Salaün et Tiffany Hayes, et accuse 16 points de retard au moment d’entrer dans le dernier acte (62-46).

Ce quatrième quart-temps vire en faveur de Golden State qui prend 20 longueurs d’avance, mais les Wings passent un 9-0 pour essayer de revenir (66-55). À 40 secondes du terme, Paige Bueckers ramène Dallas à deux possessions, mais cela ne suffit pas pour inquiéter Golden State. Les Valkyries s’imposent 78 à 70 et s’assurent une place en playoffs.

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