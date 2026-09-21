Avant de partir, Nneka Ogwumike rejoint le club des 8 000 points

Elle n’avait besoin que de sept points pour atteindre la barre symbolique. Nneka Ogwumike n’a donc pas fait durer le suspense. Avec 20 points, 12 rebonds et 5 passes lors de la victoire des Sparks face au Fire, l’intérieure de Los Angeles est devenue la quatrième joueuse de l’histoire de la WNBA à dépasser les 8 000 points en carrière.

Le panier historique est arrivé dans le deuxième quart-temps. Après un tir à 3-points manqué par Shyanne Sellers, Nneka Ogwumike a récupéré le rebond offensif avant de marquer sous le cercle. Une action finalement assez représentative de sa carrière : sans fioriture, grâce à son placement et son activité.

Avec désormais 8 013 points, la MVP 2016 rejoint un club particulièrement fermé. Seules Diana Taurasi (10 646), Tina Charles (8 396) et DeWanna Bonner (8 217) avaient jusqu’ici franchi ce cap, selon l’AP.

Jusqu’au bout au plus haut niveau

L’accomplissement intervient alors que Nneka Ogwumike vit les derniers jours de sa carrière. En août, la joueuse de 36 ans avait annoncé qu’elle prendrait sa retraite à l’issue de cette saison, sa quinzième en WNBA.

« J’ai appris qu’il y avait de la force à savoir quand partir », expliquait-elle alors dans le communiqué des Sparks. « Pendant longtemps, cette force signifiait trouver un moyen de continuer à avancer. Maintenant, cela signifie reconnaître le moment où l’on se sent accomplie. Je suis reconnaissante, épanouie et en paix avec tout ce que ce sport m’a donné et tout ce que je lui ai donné. »

Et l’ancienne numéro 1 de la Draft 2012 ne se contente pas de faire ses adieux en accumulant les minutes. Avec 17.2 points et 8.8 rebonds de moyenne cette saison, elle reste l’une des joueuses les plus productives de WNBA. Face à Portland, elle a même signé son 18e double-double de la saison, son record personnel sur un exercice.

« Je suis très reconnaissante d’avoir pu faire cela selon mes propres termes », expliquait-elle encore à l’approche de ses derniers matchs. « Et aussi d’avoir eu l’opportunité de revenir [à Los Angeles]. »

Une carrière indissociable des Sparks

Car si Nneka Ogwumike a passé deux saisons au Seattle Storm, son histoire reste avant tout liée aux Los Angeles Sparks. Elle y a disputé 13 de ses 15 saisons et elle est désormais la meilleure marqueuse de l’histoire de la franchise, mais aussi sa recordwoman pour les paniers inscrits, les interceptions et les double-doubles !

Choisie en première position de la Draft 2012 après son cursus à Stanford, elle avait immédiatement décroché le trophée de Rookie de l’année. Quatre ans plus tard, elle réalisait le doublé MVP – titre WNBA, avec un panier décisif dans les dernières secondes du cinquième match des Finals face au Minnesota Lynx.

« Jouer 15 saisons en WNBA m’a apporté bien plus que ce que j’aurais pu imaginer », résumait-elle au moment d’annoncer sa retraite. « J’ai été mise au défi en tant que compétitrice, façonnée en tant que leader et j’ai rencontré des personnes et vécu des expériences inoubliables. Je peux être fière de la joueuse que je suis devenue, et encore plus fière de la femme que je suis en train de devenir. »

Onze fois All-Star, huit fois sélectionnée dans une All-WNBA Team et sept fois dans une All-Defensive Team, Nneka Ogwumike va donc quitter les parquets avec une dernière ligne symbolique sur son CV.