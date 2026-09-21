Carla Leite trop esseulée face aux Sparks

La soirée était placée sous le signe de l’histoire pour les Sparks. Quelques heures après l’inauguration de la statue de Lisa Leslie devant la Crypto.com Arena, Nneka Ogwumike a franchi à son tour un cap symbolique en dépassant les 8 000 points en carrière.

Avec 20 points, 12 rebonds et 5 passes décisives dans la large victoire de Los Angeles face à Portland (105-84), l’intérieure est devenue la quatrième joueuse à atteindre ce total en WNBA. Avec désormais 8 013 points, elle rejoint Diana Taurasi (10 646), Tina Charles (8 396) et DeWanna Bonner (8 217). La MVP 2016 en a profité pour signer son 18e double-double de la saison, son meilleur total sur un même exercice depuis le début de sa carrière, et c’est à quelques rencontres de sa retraite.

Les Sparks prennent feu derrière l’arc

Portland avait pourtant bien entamé la rencontre, avec notamment Carla Leite et Karlie Samuelson pour maintenir le Fire au contact. Malgré un 1/8 à 3-points dans le premier quart-temps, les visiteuses n’accusaient que deux longueurs de retard lorsque Tonie Morgan a donné l’avantage aux Sparks (21-19).

Los Angeles a ensuite changé de rythme dans le deuxième acte. Rae Burrell a inscrit 10 points dans le 2e quart-temps et les Sparks ont retrouvé de l’efficacité au rebond tout en continuant de sanctionner derrière l’arc. Résultat : un deuxième quart-temps remporté 32-15 et une avance déjà confortable à la pause (60-41).

Avec 53 % de réussite au tir, dont un remarquable 14/29 à 3-points, Los Angeles n’a jamais laissé Portland relancer la rencontre après le repos. Rae Burrell a accompagné Nneka Ogwumike avec 20 points, tandis qu’Ariel Atkins en a ajouté 14 et Chance Gray 11.

Carla Leite surnage pour Portland

Dans une soirée difficile pour le Fire, Carla Leite a une nouvelle fois été la principale satisfaction de son équipe. La Française a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 23 points à 7/10 au tir, multipliant les attaques vers le cercle pour tenter d’entretenir l’espoir. Elle a toutefois manqué de soutien pendant une grande partie de la rencontre. Charisma Osborne a inscrit 13 points, certes son record en carrière, tandis que Megan DiLeo en a ajouté 11 et Emily Engstler 10.

Cela n’a pas suffi à éviter à Portland une quatrième défaite consécutive, et une septième lors de ses huit dernières sorties. Le Fire terminera sa saison régulière à domicile face aux Valkyries de Golden State, toujours engagées dans la lutte pour la première place.