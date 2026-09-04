Saison terminée pour Satou Sabally

Arrivée à l’intersaison pour renforcer le Liberty, Satou Sabally n’aura finalement joué que neuf matchs sous ses nouvelles couleurs. New York a ainsi annoncé que l’intérieure ne rejouerait plus cette saison, alors qu’elle reste éloignée des terrains en raison des symptômes qui persistent depuis sa commotion cérébrale du 23 juin dernier.

Depuis, Satou Sabally s’était éloignée du Liberty afin de poursuivre sa récupération, avant d’annoncer qu’elle ne participerait pas non plus à la Coupe du monde avec l’Allemagne.

« J’ai travaillé des années pour pouvoir participer à la Coupe du monde à la maison devant ma famille et avec cette équipe, mais je préfère écouter mon corps et privilégier ma santé ainsi qu’une récupération complète », avait-elle écrit sur Instagram. « J’ai senti votre soutien tout au long de ces années et j’en suis reconnaissante. »

C’est donc sans l’une de ses joueuses majeures que l’Allemagne va tenter de créer la surprise lors de cette Coupe du monde. La Mannschaft effectuera son entrée dans la compétition ce vendredi à 17h45 face à l’Espagne.

Si Satou Sabally est absente, l’Allemagne devrait en revanche pouvoir compter sur sa sœur, Nyara Sabally. Blessée au mollet depuis la mi-août, elle a annoncé qu’elle était prête à jouer pour le premier match de la compétition.

Le Liberty, de son côté, devra donc disputer toute la fin de saison sans sa recrue phare. Déjà qualifiée pour les playoffs, la franchise new-yorkaise reste en course pour décrocher l’avantage du terrain au premier tour.