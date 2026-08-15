Toujours blessée à la tête, Satou Sabally s’éloigne du Liberty

Satou Sabally était la recrue phare de l’intersaison du Liberty, où l’on comptait sur l’intérieure pour se placer parmi les favoris au titre. Malheureusement, à neuf matches de la fin de la saison, l’ancienne vedette du Mercury n’a pris part qu’à 13 rencontres, dont une dernière sortie écourtée face aux Aces où elle avait été placée dans le protocole de commotion cérébrale.

Depuis, elle n’a toujours pas effectué son retour sur les terrains. En marge du duel remporté face aux Sparks, elle a été listée absente à cause d’une blessure à la tête et non plus comme étant dans le protocole de commotion cérébrale.

«Elle va être loin de l’équipe pendant quelques temps. C’est sa deuxième blessure importante à la tête en 12 mois», rappelle Chris DeMarco en référence à sa blessure à la tête survenue lors du Game 3 des WNBA Finals 2025. «Avec nos joueuses, la santé est toujours la priorité. Pour le moment, elle prend un peu de temps pour s’assurer qu’elle est en bonne santé.»

Comme l’évoque le tacticien du Liberty, les problèmes à la tête s’enchaînent pour Satou Sabally. Celle survenue lors des dernières finales l’avait empêché de jouer dans la Ligue Unrivaled et elle n’avait pu reprendre des activités liées au basket qu’en mars, soit cinq mois après sa blessure.

Chris DeMarco reste optimiste

«Vous ne pouvez qu’avoir de l’empathie pour quelqu’un qui essaie de se remettre après ne pas s’être sentie elle-même», encourage Sabrina Ionescu. «En tant que coéquipières, c’est notre devoir de lui offrir un espace de bien-être en ne lui mettant aucune pression. Nous comprenons que l’humain passe en premier et l’athlète vient au second plan. Elle a besoin de se sentir à son meilleur niveau pour revenir. Je pense que tout le monde est déjà revenu parce qu’il sentait la pression et qu’il voulait rejouer. Si votre corps n’est pas prêt, il vous le dira.»

Si le Liberty laisse à Satou Sabally le temps de revenir, Chris DeMarco espère revoir la triple All-Star sur les parquets cette saison. En son absence, New York a alterné le chaud et le froid, mais est actuellement sur une bonne dynamique avec huit victoires en dix matchs et est à la lutte pour récupérer l’avantage du terrain en playoffs.

«Parfois, les fans se disent que les joueuses peuvent passer au-dessus de cela parce qu’elles se font de l’argent ou parce que c’est leur métier. C’est difficile parce que nous avons tous des choses à gérer et elle s’en sort très bien», souligne Chris DeMarco. «La tête est une zone qui suscite toujours beaucoup d’inquiétudes. Vous devez avoir le bon état d’esprit pour jouer et elle travaille actuellement dessus. Nous avons vraiment hâte de la retrouver, elle reviendra et elle continuera de jouer à un très haut niveau.»

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