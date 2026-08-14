Sabrina Ionescu évite au Liberty l’humiliation de l’année

Alors qu’il menait de 28 points au début du quatrième quart-temps, le Liberty a encaissé un improbable 21-0 face à Los Angeles. Sabrina Ionescu et ses coéquipières ont finalement évité l’une des plus grosses « remontadas » de l’histoire de la WNBA (85-81).

Le Liberty pensait sans doute pouvoir terminer tranquillement la rencontre. Après trois quart-temps largement maîtrisés dans le sillage d’une grande Jonquel Jones, New York comptait 26 longueurs d’avance (67-41), puis 28 après le premier panier de la dernière période (69-41).

La messe semblait dite. Elle ne l’était absolument pas. Emmenées par une Rae Burrell déchaînée, les Sparks vont alors inscrire… 21 points consécutifs ! Los Angeles profite notamment de l’activité de Cameron Brink pour complètement relancer une rencontre qui semblait perdue.

New York ne marque plus, et son avance fond à une vitesse impressionnante. Au point de voir les Californiennes revenir à trois petits points (82-79) à 26 secondes du terme.

Rae Burrell passe tout près de l’exploit

Rae Burrell va même ramener Los Angeles à une seule longueur grâce à un « reverse layup » à 22 secondes de la sirène (82-81). Avec 20 de ses 28 points dans le seul quatrième quart-temps, pour établir son nouveau record en carrière, l’ailière est alors en train de porter les Sparks vers un exploit historique.

Car Los Angeles peut encore égaler le record de la plus grosse remontée de l’histoire de la WNBA. En 2022, Chicago avait réussi à effacer un retard de 28 points pour finalement battre Las Vegas.

Mais Sabrina Ionescu garde son sang-froid. La meneuse inscrit deux lancers-francs pour redonner trois longueurs d’avance au Liberty (84-81), puis Ariel Atkins manque le 3-points de l’égalisation à sept secondes du terme.

Ionescu ajoute alors un dernier lancer pour définitivement sécuriser la victoire, 85-81. Avec 20 points, Sabrina Ionescu termine meilleure marqueuse de New York, mais elle a elle-même provoqué une grosse frayeur dans le troisième quart-temps.

Après être mal retombée sur une action défensive, elle s’est immédiatement tenue le pied droit avant de rejoindre les vestiaires. Bonne nouvelle pour le Liberty : elle est revenue sur le parquet environ quatre minutes plus tard, sous les applaudissements du public.

La fin de soirée est en revanche beaucoup plus préoccupante pour Cameron Brink. La joueuse des Sparks a quitté le terrain dans le quatrième quart-temps après avoir obtenu une faute offensive de Breanna Stewart. Touchée au niveau des côtes sur le contact, elle est restée plusieurs minutes au sol avant d’être aidée pour rejoindre les vestiaires, une serviette sur la tête.

Quelques minutes auparavant, Cameron Brink avait également subi un choc tête contre tête avec Rae Burrell…

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