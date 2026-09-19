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Les Hornets veulent verrouiller Brandon Miller sur le long terme

Publié le 19/09/2026 à 17:57 Twitter Facebook

NBA – À l’approche de sa quatrième saison, Brandon Miller et les Hornets discutent activement d’une prolongation. Le deuxième choix de la Draft 2023 peut théoriquement prétendre à plus de 250 millions de dollars sur cinq ans.

Brandon MillerLes Hornets veulent sécuriser l’avenir de Brandon Miller. D’après les informations d’ESPN, les deux camps ont intensifié leurs discussions autour d’une prolongation du contrat rookie du deuxième choix de la Draft 2023.

Une volonté déjà affichée cet été par Jeff Peterson, le président des opérations basket de Charlotte. « J’ai eu des discussions avec Brandon et ses représentants. Ils savent que nous voulons que Brandon reste ici très, très longtemps », expliquait-il en juillet.

Il faut dire que l’ailier de 23 ans vient de réaliser sa meilleure saison avec 20.2 points, 4.9 rebonds et 3.3 passes de moyenne. Surtout, son efficacité extérieure a nettement progressé, avec 38.3% de réussite sur 7.9 tentatives à 3-points par rencontre et 89.2% aux lancers-francs.

Reste à déterminer le prix. Avec un « salary cap » actuellement estimé à 176 millions de dollars en 2027/28, Brandon Miller pourrait théoriquement recevoir une prolongation « max » classique débutant à 25% du plafond salarial, soit environ 255.2 millions de dollars sur cinq ans avec les augmentations annuelles maximales.

Obtiendra-t-il plus que Victor Wembanyama ?

Le montant pourrait même grimper autour de 306 millions de dollars sur cinq ans si son contrat comportait une clause dite « Rose Rule ». Celle-ci permet à un joueur qui entre dans sa cinquième saison de faire passer son salaire de départ de 25% à 30% du « salary cap » s’il remplit certains critères : être élu MVP lors de l’une des trois saisons précédentes, ou être nommé Defensive Player of the Year ou dans l’une des trois équipes All-NBA lors de la saison précédente, ou lors de deux des trois saisons précédentes.

Dans le cas de Brandon Miller, qui ne possède encore aucune de ces distinctions, tout se jouerait donc en 2026/27 puisqu’une sélection dans une All-NBA Team le rendrait éligible.

Pour l’instant, aucun autre joueur de sa cuvée n’est toutefois allé aussi haut. Victor Wembanyama a volontairement choisi de rester à 25%, son contrat étant désormais projeté autour de 255.2 millions sur cinq ans. Amen Thompson a signé pour 208 millions, tandis que Keyonte George a obtenu 157.5 millions et Ausar Thompson 155 millions, à chaque fois sur cinq ans.

La principale réserve dans le dossier Miller reste sa santé. Après 74 matches comme rookie, il n’en avait disputé que 27 en 2024/25 à cause d’une déchirure d’un ligament du poignet droit. La saison dernière, il est remonté à 65 rencontres mais a joué avec une instabilité à l’épaule gauche, finalement opérée au mois de mai.

De quoi forcément peser dans les négociations alors qu’après le transfert de LaMelo Ball, Charlotte doit désormais déterminer jusqu’où monter pour verrouiller l’un des principaux visages de son projet.

Brandon Miller Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 CHA 74 32:12 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3
2024-25 CHA 27 34:13 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0
2025-26 CHA 65 30:17 43.5 38.3 89.2 1.1 3.8 4.9 3.3 2.8 1.0 2.5 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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