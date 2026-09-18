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Keyonte George prolonge au Jazz pour 157.5 millions de dollars !

Publié le 18/09/2026 à 17:21 Twitter Facebook

NBA – Drafté en 2023, Keyonte George a explosé la saison dernière et le Jazz le verrouille donc pour 157.5 millions de dollars sur cinq ans.

Keyonte George

Après Victor Wembanyama et Amen Thompson, c’est au tour de Keyonte George de décrocher une prolongation, trois ans après avoir été drafté. ESPN évoque ainsi un contrat de cinq ans et 157.5 millions de dollars, sans option et totalement garanti, qui le lie désormais au Jazz jusqu’en 2032.

Une façon pour la franchise de verrouiller l’un de ses meilleurs éléments, auteur d’une troisième année canon en NBA avec 23.6 points, 6.1 passes, 3.7 rebonds et 1.1 interception de moyenne, à 46% au shoot et 37% à 3-points, sur plus de 33 minutes et en 54 matchs.

Drafté avec le 16e choix en 2023, Keyonte George continuera donc d’occuper le poste de meneur de jeu du Jazz sur le long terme. Devenant au passage l’un des visages de sa reconstruction avec Darryn Peterson, Ace Bailey, Jaren Jackson Jr. et, toujours, Lauri Markkanen.

Capable de créer pour lui comme pour les autres en attaque, le joueur de 22 ans entend désormais mener Utah aux playoffs pour la première fois depuis 2022 : « Nous sommes jeunes, nous avons faim. Tout peut arriver, mais c’est l’objectif », annonçait-il en ce sens, dès le mois d’avril. « On a de la taille, de l’envergure et plusieurs joueurs capables de protéger la raquette… On a tous les outils nécessaires. »

Keyonte George Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 UTA 75 26:58 39.1 33.4 84.8 0.2 2.6 2.8 4.4 1.2 0.5 2.5 0.1 13.0
2024-25 UTA 67 31:29 39.1 34.3 81.8 0.4 3.4 3.8 5.6 1.7 0.7 2.7 0.1 16.8
2025-26 UTA 54 33:04 45.6 37.1 89.2 0.4 3.3 3.7 6.1 2.2 1.1 3.1 0.3 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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