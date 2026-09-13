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Le salary cap augmente, le contrat de Victor Wembanyama aussi

Publié le 13/09/2026 à 15:45 Twitter Facebook

La NBA a revu à la hausse sa projection du « salary cap » pour la saison 2027/28. Une bonne nouvelle pour Victor Wembanyama, dont la prolongation de contrat est indexée sur le plafond salarial.

Victor WembanyamaSans même toucher à son contrat, Victor Wembanyama vient virtuellement de gagner près de trois millions de dollars. D’après les informations de Fred Katz, de The Athletic, la NBA a ainsi informé ses franchises que le « salary cap » pour la saison 2027/28 était désormais fixé à 176 millions de dollars.

La précédente estimation, communiquée par la Grande Ligue durant l’été, était de 174 millions de dollars. Dans le même temps, le seuil de la « luxury tax » est désormais attendu à 213 millions de dollars.

Une hausse qui n’est évidemment pas anodine pour les joueurs dont les contrats sont calculés en fonction du plafond salarial. Et c’est justement le cas de Victor Wembanyama.

En juillet, le Français avait prolongé pour cinq saisons avec les Spurs, pour environ 252 millions de dollars. Son nouveau contrat, qui débutera justement en 2027/28, prévoit un salaire de base correspondant à 25% du salary cap.

De 252.3 à 255.2 millions de dollars

Avec un plafond à 174 millions de dollars, son contrat était ainsi annoncé à 252.3 millions de dollars sur cinq ans. Avec la nouvelle estimation à 176 millions, il atteindrait désormais environ 255.2 millions, soit près de 2.9 millions de dollars supplémentaires.

Une petite hausse à l’échelle d’un tel contrat, mais qui illustre l’importance de l’évolution des revenus de la NBA. Pour rappel, Victor Wembanyama avait volontairement renoncé à la possibilité de toucher 30% du salary cap, afin de laisser davantage de souplesse financière aux Spurs.

Il n’est évidemment pas le seul concerné. Le « supermax » de Shai Gilgeous-Alexander, qui entrera lui aussi en vigueur en 2027/28, est également revu à la hausse avec cette nouvelle projection.

Pour l’instant, tout cela reste toutefois théorique. La NBA ne fixe définitivement son plafond salarial qu’à la fin du mois de juin précédant la saison. D’ici l’été 2027, les revenus de la ligue peuvent donc encore faire évoluer ces 176 millions de dollars… et, avec eux, le montant du contrat de « Wemby ».

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4
2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3
2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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