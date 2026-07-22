Victor Wembanyama ne veut pas que l’argent brise le rêve des Spurs

Quelques jours après avoir accepté une prolongation de cinq ans et 252 millions de dollars, Victor Wembanyama a expliqué la logique de son choix. Éligible à un contrat débutant à 30% du salary cap, le Français a préféré rester à 25%, soit une économie estimée à environ 50 millions de dollars pour les Spurs.

« Nous avons une bonne équipe, nous avons réalisé de très bons playoffs et une très bonne saison régulière. Mais ce qui est encore meilleur, c’est notre potentiel », explique-t-il à The Athletic, lors de l’annonce de sa présence sur la jaquette de NBA 2K27. « La réalité de la NBA actuelle, c’est que le potentiel des équipes n’est souvent pas exploité à cause de l’argent. Je veux simplement m’assurer que ce ne sera jamais notre cas. »

Avec Stephon Castle et Dylan Harper sous contrat rookie, San Antonio devra bientôt anticiper leurs futures prolongations. Selon John Hollinger, le choix de Victor Wembanyama peut permettre aux Spurs d’utiliser leur « mid-level exception » en 2027 tout en restant sous le premier « apron », sans céder un joueur de leur rotation.

« Tout arrive très vite, mais je veux que cela aille encore plus vite »

À 22 ans, Victor Wembanyama sort déjà d’une saison historique avec San Antonio : 25 points, 11.5 rebonds et 3.1 contres de moyenne, un trophée de meilleur défenseur à l’unanimité, une place dans le meilleur cinq NBA et une première finale NBA pour ses premiers playoffs. Pourtant, il refuse de lever le pied.

« Comme pour chaque réussite de ma carrière, j’aurais aimé que cela arrive plus tôt », dit-il même au sujet de sa présence sur la jaquette de NBA 2K27. « Tout arrive très vite, mais je ne suis pas satisfait et je veux que cela aille encore plus vite. C’est une étape importante. C’est fait. »

Pas de quoi l’impressionner. « Je le vois et je le ressens avec les gens autour de moi, que ce soient les fans, les interactions ou même les haters. Mais mentalement, cela ne me pèse pas. Je vis simplement ma carrière. »

Comme égérie de NBA 2K, il rejoint Michael Jordan, Shaquille O’Neal, LeBron James, Kobe Bryant, Allen Iverson ou encore Luka Doncic.

« Je sais que c’est important sur le plan culturel. Mais ça reste difficile pour moi de réaliser que je prends de plus en plus de place dans le monde du basket, dans ce que représente le basket professionnel. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.