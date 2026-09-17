Paige Bueckers rassure après son alerte au genou à la Coupe du monde

Pourquoi Paige Bueckers avait-elle quasiment disparu de la finale de la Coupe du monde face à la France ? Alors qu’elle avait joué 17 minutes la veille lors de la demi-finale face à l’Espagne, la meneuse/arrière de Team USA n’avait passé que trois minutes sur le parquet dimanche, sans revenir en jeu après le premier quart-temps.

De retour à Dallas, la joueuse de 24 ans a donné l’explication : sa tendinite rotulienne au genou droit s’est réveillée durant la fin du tournoi.

« Il y avait deux back-to-backs. Je voulais simplement être prudente », explique-t-elle. « Évidemment, le timing est nul, mais il fallait aussi être intelligente et savoir qu’il y a une raison et un but derrière tout ça. »

Une précaution d’autant plus compréhensible que la WNBA reprend déjà ses droits, seulement quatre jours après le cinquième titre mondial consécutif remporté par Team USA…

Pas sur « l’injury report »

Ménagée lors de l’entraînement de mardi, Paige Bueckers n’apparaissait toutefois pas sur le rapport médical officiel des Wings mercredi soir. Tout indique donc qu’elle pourra retrouver le terrain dès ce jeudi face aux Sparks, pour le premier des quatre derniers matches de saison régulière de Dallas.

Une bonne nouvelle pour des Wings déjà assurées de retrouver les playoffs après deux saisons très compliquées. Dallas avait validé sa qualification dès la fin du mois d’août, avec une Paige Bueckers particulièrement en forme avant de rejoindre Team USA.

Pour sa première Coupe du monde avec les « grandes », le premier choix de la Draft WNBA 2025 a ainsi terminé avec 7.3 points, 2.3 passes et 1.8 rebond de moyenne, à 55.2% de réussite au tir. Avant que son genou ne la gêne davantage, elle avait notamment inscrit 14 points pour son entrée dans la compétition face à la Chine.