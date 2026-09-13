Un deuxième trophée de MVP historique pour Breanna Stewart

Il n’y avait finalement pas beaucoup de suspense. Décisive lorsque Team USA a eu le plus besoin d’elle, Breanna Stewart a été désignée MVP de la Coupe du monde 2026 après le cinquième titre consécutif décroché par les États-Unis, vainqueurs de la France en finale (97-79).

Une récompense historique puisque « Stewie » devient la première joueuse à être élue deux fois MVP d’une Coupe du monde. Huit ans après avoir obtenu le trophée à Tenerife en 2018, l’intérieure américaine récidive à Berlin.

Sur l’ensemble de la compétition, Breanna Stewart a compilé 12.8 points, 7.3 rebonds et 2.8 passes décisives de moyenne, pour 18.8 d’évaluation. Des statistiques qui ne racontent toutefois qu’une partie de son tournoi tant l’Américaine a gardé le meilleur pour les moments les plus importants.

En finale, alors que les Bleues avaient sérieusement bousculé Team USA en première période, Breanna Stewart a ainsi terminé avec 22 points et 10 rebonds, pour 30 d’évaluation, afin d’aider les États-Unis à renverser la rencontre et à décrocher leur douzième titre mondial.

Gabby Williams récompensée après son immense Mondial

Breanna Stewart n’est d’ailleurs pas la seule Américaine récompensée puisque Jackie Young accompagne sa coéquipière dans le cinq majeur du tournoi. Avec 18 points, 6 rebonds et 5 passes lors de la finale, l’arrière a elle aussi joué un rôle essentiel dans le sacre américain.

Sur l’ensemble du tournoi, Jackie Young termine avec 12.3 points, 3.7 rebonds et 3.2 passes décisives de moyenne. Une confirmation après avoir déjà été déterminante plus tôt dans la compétition, notamment lorsque Team USA avait frôlé la catastrophe face à l’Italie.

Côté français, Gabby Williams voit son exceptionnel Mondial récompensé. Capitaine et moteur des Bleues pour leur première finale mondiale, elle affiche 18.7 points, 4.8 rebonds, 4.0 passes et 2.8 interceptions par match, pour une impressionnante évaluation moyenne de 22.8 !

Iyana Martin, sensation à seulement 20 ans

À seulement 20 ans, Iyana Martin a de son côté conduit l’Espagne à la médaille de bronze pour sa première participation à une Coupe du monde. La meneuse termine meilleure marqueuse de son équipe avec 17.5 points de moyenne, tout en étant également la meilleure passeuse (4.2) et interceptrice (2.2) de la sélection espagnole.

Enfin, malgré la défaite de l’Allemagne lors du match pour la troisième place, Leonie Fiebich est également récompensée après avoir largement participé au meilleur résultat de l’histoire de sa sélection dans la compétition.

Utilisée plus de 30 minutes par rencontre, l’ailière allemande a compilé 9.9 points, 8.6 rebonds et 3.6 passes décisives de moyenne.

Le cinq majeur de la Coupe du monde 2026

Breanna Stewart (États-Unis) – MVP : 12.8 points, 7.3 rebonds et 2.8 passes

– MVP : 12.8 points, 7.3 rebonds et 2.8 passes Jackie Young (États-Unis) : 12.3 points, 3.7 rebonds et 3.2 passes

: 12.3 points, 3.7 rebonds et 3.2 passes Gabby Williams (France) : 18.7 points, 4.8 rebonds, 4.0 passes et 2.8 interceptions

: 18.7 points, 4.8 rebonds, 4.0 passes et 2.8 interceptions Iyana Martin (Espagne) : 17.5 points, 4.2 passes et 2.2 interceptions

: 17.5 points, 4.2 passes et 2.2 interceptions Leonie Fiebich (Allemagne) : 9.9 points, 8.6 rebonds et 3.6 passes

Pour Breanna Stewart, ce deuxième trophée de MVP ajoute une nouvelle ligne à un palmarès déjà exceptionnel. Elle repart surtout de Berlin avec une quatrième médaille d’or mondiale, après 2014, 2018 et 2022.