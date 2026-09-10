Team USA pulvérise la Hongrie (+52) et file en demi-finale !

Face à Team USA, la Hongrie n’avait que peu de chances de rivaliser, et la logique s’est imposée dès les premières minutes. Les Américaines prennent rapidement les commandes grâce à leurs intérieures. Breanna Stewart ouvre le score, avant les premiers points de Napheesa Collier.

Dans la foulée, cette dernière contre sa coéquipière à Minnesota, Dorka Juhasz, en grande difficulté puisqu’elle rejoint finalement les vestiaires avec seulement deux points à 1/8 au tir.

Team USA profite des pertes de balle hongroises et d’un repli défensif trop lent pour creuser un premier écart (13-7). Les championnes olympiques accélèrent encore lorsque Kara Lawson lance ses premières rotations. Aliyah Boston se signale dès son entrée avec deux tirs primés (26-9).

La barre des 20 points d’écart est franchie après un fadeaway de Napheesa Collier (19 points, 9/13 au tir), qui conclut ensuite ce premier quart-temps en se jouant d’Agnes Torok près du cercle (34-12).

La Hongrie tente bien de réagir avec deux tirs à 3-points pour ouvrir la deuxième période, mais l’espoir est de courte durée. Après une première tentative manquée, Caitlin Clark répond derrière l’arc avant de servir Angel Reese sur la possession suivante (47-18).

52 points d’écart au coup de sifflet final

Les Hongroises peinent à trouver des solutions offensives et accumulent surtout les pertes de balle, avec 13 ballons rendus à la pause. Team USA déroule ainsi sans jamais relâcher la pression et rejoint les vestiaires avec quasiment 30 points d’avance (59-30).

Le scénario ne change pas au retour des vestiaires. Adroites derrière l’arc et agressives au rebond offensif, les Américaines multiplient les secondes chances et continuent d’enfoncer leur adversaire (78-37).

Rhyne Howard profite à son tour des largesses défensives hongroises pour débloquer son compteur avec deux tirs primés, avant qu’Angel Reese ne boucle le troisième acte avec un panier dans la raquette au buzzer (93-47).

Dans la dernière période, Sonia Citron profite d’un écran d’Angel Reese pour inscrire ses premiers points et permettre à Team USA de franchir la barre des 100 unités (101-51).

La sélection de Kara Lawson s’impose finalement 108 à 56, avec un impressionnant 52 % de réussite à 3-points, et valide sans trembler son billet pour les demi-finales. Pour connaître l’adversaire des Américaines, il faudra attendre la fin de la journée et le duel entre l’Espagne et l’Australie.