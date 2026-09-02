Gabby Williams, capitaine des Bleues pour la Coupe du monde

Le groupe est désormais au complet à Berlin, et les Bleues connaissent également l’identité de leur capitaine pour la Coupe du monde 2026. Après l’arrivée dans la soirée de Dominique Malonga, dernière joueuse à rejoindre l’Equipe de France, Jean-Aimé Toupane a profité de la réunion de lancement de la compétition pour annoncer que Gabby Williams porterait le brassard de capitaine.

Un nouveau statut pour l’ailière des Golden State Valkyries, devenue au fil des dernières années l’un des principaux visages de l’Equipe de France.

Avant de dévoiler son choix, Jean-Aimé Toupane a remercié Valériane Ayayi, qui avait hérité du capitanat lors du dernier EuroBasket, ainsi que Romane Bernies, qui avait assuré l’intérim durant le début de la préparation.

Dans la lignée de Céline Dumerc, Endy Miyem et Sarah Michel

Internationale française depuis 2021, Gabby Williams avait pris une nouvelle dimension avec les Bleues lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Pièce maîtresse du parcours jusqu’à la médaille d’argent, elle est depuis restée l’un des piliers du groupe de Jean-Aimé Toupane.

Cette nomination vient donc officialiser sa place dans la hiérarchie tricolore alors que la France se présente à Berlin avec de grandes ambitions et une importante ossature issue en grande partie de la WNBA.

Gabby Williams succède ainsi à Valériane Ayayi dans une longue lignée de capitaines où figurent notamment Yannick Souvré, Cathy Melain, Céline Dumerc, Endy Miyem ou encore Sarah Michel. Pour rappel, les Bleues débuteront leur Coupe du monde vendredi, à 21h00, face à la Hongrie.

Les capitaines des Bleues lors des compétitions internationales

1938 : Marie-Louise Gravier

1950 : Ginette Merle

1952-1953 : Anne-Marie Colchen

1954 : Eliane Savelli

1956-1960 : Edith Tavert

1960-1962 : Ginette Mazel

1964 : Pierrette Vignot

1966-1976 : Jacqueline Delachet

1976-1980 : Elisabeth Riffiod

1988-1989 : Christelle Doumergue

1990 : Halima Soussi

1991 : Martine Campi

1993 : Odile Santaniello

1996 : Corinne Benintendi

1997-2002 : Yannick Souvré

2002-2005 : Cathy Melain

2006-2007 : Audrey Sauret

2008-2016 : Céline Dumerc

2016 : Isabelle Yacoubou

2017 : Céline Dumerc

2018-2021 : Endy Miyem

2022-2024 : Sarah Michel

2025 : Valériane Ayayi

2026 : Gabby Williams