Gabby Williams, capitaine des Bleues pour la Coupe du monde

Le groupe est désormais au complet à Berlin, et les Bleues connaissent également l’identité de leur capitaine pour la Coupe du monde 2026. Après l’arrivée dans la soirée de Dominique Malonga, dernière joueuse à rejoindre l’Equipe de France, Jean-Aimé Toupane a profité de la réunion de lancement de la compétition pour annoncer que Gabby Williams porterait le brassard de capitaine.
Un nouveau statut pour l’ailière des Golden State Valkyries, devenue au fil des dernières années l’un des principaux visages de l’Equipe de France.
Avant de dévoiler son choix, Jean-Aimé Toupane a remercié Valériane Ayayi, qui avait hérité du capitanat lors du dernier EuroBasket, ainsi que Romane Bernies, qui avait assuré l’intérim durant le début de la préparation.
Dans la lignée de Céline Dumerc, Endy Miyem et Sarah Michel
Internationale française depuis 2021, Gabby Williams avait pris une nouvelle dimension avec les Bleues lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Pièce maîtresse du parcours jusqu’à la médaille d’argent, elle est depuis restée l’un des piliers du groupe de Jean-Aimé Toupane.
Cette nomination vient donc officialiser sa place dans la hiérarchie tricolore alors que la France se présente à Berlin avec de grandes ambitions et une importante ossature issue en grande partie de la WNBA.
Gabby Williams succède ainsi à Valériane Ayayi dans une longue lignée de capitaines où figurent notamment Yannick Souvré, Cathy Melain, Céline Dumerc, Endy Miyem ou encore Sarah Michel. Pour rappel, les Bleues débuteront leur Coupe du monde vendredi, à 21h00, face à la Hongrie.
Les capitaines des Bleues lors des compétitions internationales
1938 : Marie-Louise Gravier
1950 : Ginette Merle
1952-1953 : Anne-Marie Colchen
1954 : Eliane Savelli
1956-1960 : Edith Tavert
1960-1962 : Ginette Mazel
1964 : Pierrette Vignot
1966-1976 : Jacqueline Delachet
1976-1980 : Elisabeth Riffiod
1988-1989 : Christelle Doumergue
1990 : Halima Soussi
1991 : Martine Campi
1993 : Odile Santaniello
1996 : Corinne Benintendi
1997-2002 : Yannick Souvré
2002-2005 : Cathy Melain
2006-2007 : Audrey Sauret
2008-2016 : Céline Dumerc
2016 : Isabelle Yacoubou
2017 : Céline Dumerc
2018-2021 : Endy Miyem
2022-2024 : Sarah Michel
2025 : Valériane Ayayi
2026 : Gabby Williams