Rumeurs
Bennedict Mathurin aux Pelicans pour 16 millions de dollars
Les Mavericks résistent toujours aux offres pour Kyrie Irving
Cam Whitmore déjà sur le départ à Cleveland ?
Quelle prolongation pour Josh Hart à New York ?

Les 12 Bleues pour la Coupe du monde sont désormais connues

Publié le 29/08/2026 à 8:14 Twitter Facebook

Equipe de France – Jean-Aimé Toupane a dévoilé les quatre dernières joueuses retenues pour la Coupe du monde 2026. Marième Badiane, Romane Bernies, Aminata Gueye et Migna Touré rejoignent ainsi les huit Françaises évoluant actuellement en WNBA.

Equipe de FranceOn connaît désormais les douze joueuses qui tenteront de ramener une médaille de Berlin. Après avoir annoncé en début de semaine la sélection automatique de huit joueuses actuellement engagées en WNBA, le staff de Jean-Aimé Toupane devait encore attribuer quatre billets.

À l’issue des deux matches d’entraînement disputés à huis clos face à l’Italie, jeudi et vendredi à l’INSEP, la FFBB a annoncé que Marième Badiane, Romane Bernies, Aminata Gueye et Migna Touré avaient été retenues.

Un choix qui permet notamment de renforcer une raquette qui aurait sinon largement reposé sur Dominique Malonga. L’intérieure du Storm, auteure de 18 points et 7 rebonds face au Tempo cette semaine, sera épaulée par Marième Badiane et Aminata Gueye, toutes deux annoncées à 1m90.

Le même quatuor qu’en mars

Les quatre dernières élues ne découvrent d’ailleurs pas ce groupe puisqu’elles avaient toutes participé au Tournoi de Qualification à la Coupe du monde en mars dernier. Marième Badiane et Romane Bernies sont aussi vice-championnes olympiques à Paris en 2024.

Elles rejoignent en tout cas Valériane Ayayi, Pauline Astier, Carla Leite, Marine Johannès, Leïla Lacan, Dominique Malonga, Janelle Salaün et Gabby Williams. Un contingent WNBA particulièrement fourni et en forme, entre Marine Johannès et Pauline Astier au Liberty, les cartons récents de Carla Leite ou encore le duo Gabby Williams – Janelle Salaün chez les Valkyries.

Les Bleues prennent désormais la direction de Berlin, où les joueuses WNBA les rejoindront progressivement. Elles disputeront un dernier match d’entraînement face à la Chine le 1er septembre. Elles entreront ensuite dans leur Coupe du monde le 4 septembre face à la Hongrie, avant d’affronter la Corée du Sud puis le Nigeria.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes