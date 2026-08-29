Les 12 Bleues pour la Coupe du monde sont désormais connues

On connaît désormais les douze joueuses qui tenteront de ramener une médaille de Berlin. Après avoir annoncé en début de semaine la sélection automatique de huit joueuses actuellement engagées en WNBA, le staff de Jean-Aimé Toupane devait encore attribuer quatre billets.

À l’issue des deux matches d’entraînement disputés à huis clos face à l’Italie, jeudi et vendredi à l’INSEP, la FFBB a annoncé que Marième Badiane, Romane Bernies, Aminata Gueye et Migna Touré avaient été retenues.

Un choix qui permet notamment de renforcer une raquette qui aurait sinon largement reposé sur Dominique Malonga. L’intérieure du Storm, auteure de 18 points et 7 rebonds face au Tempo cette semaine, sera épaulée par Marième Badiane et Aminata Gueye, toutes deux annoncées à 1m90.

Le même quatuor qu’en mars

Les quatre dernières élues ne découvrent d’ailleurs pas ce groupe puisqu’elles avaient toutes participé au Tournoi de Qualification à la Coupe du monde en mars dernier. Marième Badiane et Romane Bernies sont aussi vice-championnes olympiques à Paris en 2024.

Elles rejoignent en tout cas Valériane Ayayi, Pauline Astier, Carla Leite, Marine Johannès, Leïla Lacan, Dominique Malonga, Janelle Salaün et Gabby Williams. Un contingent WNBA particulièrement fourni et en forme, entre Marine Johannès et Pauline Astier au Liberty, les cartons récents de Carla Leite ou encore le duo Gabby Williams – Janelle Salaün chez les Valkyries.

Les Bleues prennent désormais la direction de Berlin, où les joueuses WNBA les rejoindront progressivement. Elles disputeront un dernier match d’entraînement face à la Chine le 1er septembre. Elles entreront ensuite dans leur Coupe du monde le 4 septembre face à la Hongrie, avant d’affronter la Corée du Sud puis le Nigeria.