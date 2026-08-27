Dominique Malonga retrouve des couleurs face au Tempo

Le Tempo débute un « road-trip » de trois matchs avec un premier arrêt à Seattle pour y défier le Storm de Dominique Malonga. Et les deux formations se rendent coup pour coup dans ce premier acte.

Seattle s’appuie sur le bon début de match de Jade Melbourne, autrice de sept des douze premiers points de son équipe, tandis que Laura Juskaite lui répond avec également sept unités (12-11). Le Storm finit tout de même par se donner un peu d’air grâce à un tir primé de Zia Cooke puis un 2+1 de Katie Lou Samuelson (23-19).

Toronto efface immédiatement son retard avec un 6-0, avant que Dominique Malonga ne remette les deux équipes à égalité (25-25). L’intérieure française retrouve de l’impact près du cercle et va terminer la rencontre avec 18 points et 7 rebonds.

Mais personne ne parvient encore à prendre le contrôle de la rencontre. Kiki Rice (24 points, 5 passes) accélère avec un panier avec la faute, un tir de loin puis une finition au cercle après avoir effacé Flau’jae Johnson. Seattle répond par l’intermédiaire de Malonga à l’intérieur et de Johnson derrière l’arc, avant qu’Awa Fam ne sanctionne à 3-points juste avant la pause. Le Storm conserve ainsi une courte avance (43-42).

Seattle fait la différence dans le dernier quart-temps

Au retour des vestiaires, c’est le Tempo qui impose son rythme. Toronto s’appuie notamment sur Temi Fagbenle et Isabelle Harrison pour reprendre les commandes, sans toutefois parvenir à distancer Seattle (57-53).

Le Storm reste au contact avant que Zia Cooke ne fasse basculer l’élan de la rencontre avec un « lay-up », puis une passe décisive pour Stefanie Dolson, qui redonne l’avantage aux locales (59-57).

Seattle passe alors à la vitesse supérieure dans le dernier acte. Les joueuses de Sonia Raman infligent un 7-0 au Tempo pour prendre dix longueurs d’avance, soit le plus gros écart du match jusque-là (73-63).

Cette accélération fait finalement basculer la rencontre. Toronto tente bien de réagir, mais ne parvient plus à revenir à hauteur. Dans la dernière minute, le Tempo envoie une prise à deux sur Zia Cooke afin de récupérer rapidement le ballon. La meneuse trouve alors Flau’jae Johnson, complètement démarquée derrière l’arc, et l’ailière scelle définitivement le sort de la partie.

Le Storm s’impose 90-78, met fin à sa série de trois défaites consécutives et peut également se satisfaire de la prestation de Dominique Malonga, à nouveau productive dans la peinture.